  • BIST 106.902
  • Altın 140,702
  • Dolar 3,5291
  • Euro 4,0691
  • Kocaeli 24 °C

Evinize 'oyuncak alıyorum' diye casus sokmayın!

»
Evinize 'oyuncak alıyorum' diye casus sokmayın!
Bir dönemin çocuk oyuncakları olan bilyeler, iple bağlanmış oyuncak arabalar, tebeşirle yerlere çizilen dörtgenlerde oynanan seksekler, uzun eşekler, kör ebeler, saklambaçın yerini teknolojik oyuncaklar aldı.

Mikrofon, hoparlör ve kamera kullanan oyuncaklarda birçok açık bulunduğunu açıklayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), casus oyuncaklara karşı dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu.

BTK’nın internet sitesinde, ’Oyuncaklar ne kadar masum?’ başlıklı yazıda ebeveynlere önemli ikazlarda bulunuluyor. Açıklamada, "Bilyelerle oynarken üç-beş bilye kaybetmişliğimiz, seksek oynarken düştüğümüz, uzuneşek oynarken yere yuvarlandığımız, kör ebe oynarken kendimizi boşlukta hissetmişliğimiz oldu elbet. Bütün bunların konumuzla ne alakası var diye düşünenler için hemen söyleyelim; ARTık Oyuncaklarımız hatıralarımızdaki kadar masum değil. Oyunlar ve oyuncaklar, çocukların ruhî ve bedenî gelişiminin tamamlanması, hayal dünyalarının zenginleşmesi ve çocukluğunu yaşamaları noktasındaki en önemli faktörlerdendir. Bu sebeple oyun veya oyuncak deyip geçmemekte fayda var" denildi.

CASUS OYUNCAKLAR

2 yılı aşkın bir süre önce Hong Kong’daki bir teknoloji şirketinin, kendilerine yapılan bir siber saldırı sonucu 6,4 milyon çocuğun verilerinin tehlike altında olabileceğini açıkladığı hatırlatıldı. BTK açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Neden mi? Çünkü ürettiği oyuncaklar internete bağlanabilen ve çocukların verilerini internet üzerinden kaydedip, ona göre cevaplar veya tepkiler verebilen oyuncaklar. Üstelik tehlikede olan sadece çocuklarımız da değil. İnternet teknolojilerinin hayatımızın her alanına girmeye başlamasıyla birlikte, birbirine bağlı cihaz ağlarından oluşan akıllı şehirler kurulmuştur. Birbiriyle sürekli etkileşim halinde olan bu sistemlerin güvenliğinin sağlanması da haliyle bir hayli zor olmaktadır. Oyuncakların internetinden bahsederken karşımıza çıkan bir diğer tehlikeli oyuncaktan bahsedelim. Almanya’da piyasaya sürülen ’My Friend Cayla’ isimli bebeğin çektiği görüntü ve sesleri internet üzerinden interaktif bir şekilde yayınladığı için piyasadan çekilmesine karar verildi. Çocukların kişilik haklarının çok kolay bir şekilde ihlal edilebileceğine dikkat çeken uzmanlar, bu bebeğin anne-babaların haberi olmadan video ve ses kaydederek yayınlayabileceğini belirtiyor. 2017’nin ilk çeyreğinde açıklanan verilere göre, mikrofon, hoparlör ve kamera kullanan oyuncaklarda birçok açık bulunmuş. Üreticilerin önceliği ise ne yazık ki güvenliğimizi sağlamaktan çok, kendi pazar paylarını artırmak olmuş durumda. Mesela art niyetli biri, evimizin, bütün binamızın veya bir şehrin kontrolünü bu güvenlik zafiyetleriyle ele geçirebilir. Bu yüzden güvenlik sistemleri de, etrafımızdaki nesnelerle oluşturulan bu yeni akıllı sistemlerle aynı şekilde ve aynı hızda gelişmelidir."

Hackerların yeni geliştirilen bir teknikle, 15 lirayla akıllı telefonunu kontrol edebildiğinin vurgulandığı açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

"Daha ilginciyse aynı yöntemin arabalarda bile işe yaraması. Hızölçerleri kandırmak ve sistemlere sızmak için yeni bir yöntem bulan Michigan State Üniversitesinden Doçent Kevin Fu, 15 liralık hoparlör kullanarak araba sistemlerinin kontrolünü ele geçirebildiklerini ve onları yanıltabildiklerini açıkladı. Ünlü tenor Cruso’nun başardığı söylenen sesle bardak kırma yöntemine benzer bir yöntem kullandıklarını söyleyen Fu, rezonans frekansı bularak sensörleri etkilemeyi başardıklarını açıklamış. Yani kısacası, ileride frekansla bardak kıran robotlar üretilirse şaşırmayalım."

Bu haber toplam 906 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sona gelindi! Yakında açılıyor19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:00
  • Meteoroloji’den Kocaeli için son dakika uyarısı19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:14
  • Bunu yapan esnaflara ceza19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:00
  • Pompalar hazır bekledi19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:36
  • Büyükşehir, her zaman engellilerin yanında18 Temmuz 2017 Salı 17:33
  • Savcı Dalaslan’a uğurlama yemeği18 Temmuz 2017 Salı 17:28
  • Hakan Uzel için endişeli bekleyiş18 Temmuz 2017 Salı 15:25
  • Sepetçi Konağı ve Müzesi'nin temelleri atıldı18 Temmuz 2017 Salı 14:54
  • Kocaelililere bir uyarı daha! Dikkat18 Temmuz 2017 Salı 13:26
  • Büyükşehir’den sertifikalı Pet Shop eğitimi18 Temmuz 2017 Salı 12:42
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti