Evkur’dan şikayetler var

Evkur İzmit mağazasında personelin davranışlarından müşteriler rahatsız. Ayrıca, sipariş edilen malların evlere çok geç ulaştırıldığı, sipariş edilen renk ve türdeki ürünler yerine farklı ürünlerin gönderildiği gibi şikayetler geliyor. Evkur yetkililerinin belki de İzmit mağazasındaki görevlileri uyarmasında yarar olacak.