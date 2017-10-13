Evkur’dan şikayetler var
Malatyaspor Kulübü’nün sponsoru da olan, ev eşyaları, mutfak eşyaları gibi alanda Türkiye’nin en büyük perakende markaları arasına giren Evkur’un İstiklal Caddesi üzerindeki şubesinden çok sık şikayet geliyor.
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Evkur İzmit mağazasında personelin davranışlarından müşteriler rahatsız. Ayrıca, sipariş edilen malların evlere çok geç ulaştırıldığı, sipariş edilen renk ve türdeki ürünler yerine farklı ürünlerin gönderildiği gibi şikayetler geliyor. Evkur yetkililerinin belki de İzmit mağazasındaki görevlileri uyarmasında yarar olacak.
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