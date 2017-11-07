Evlere dadanan sabıkalı hırsız uygulamada yakalandı

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Motorsikletli Yunus Timleri, Narkotim Motorlar, Trafik Şahinler ve Mobil Park Polisi ilçe ekiplerince 25 parkta 26 personel ve 14 ekip tarafından Körfez ilçe Emniyet Müdürlüğü Sorumluluk bölgesinde ‘’Parklar Berkemal 3 uygulaması’’ gerçekleştirildi.

26 personel ve 14 ekibin görev aldığı uygulamada toplamda 119 şahıs ve 23 araç sorgulandı. Sorgulamalarda 2 ev ile 2 iş yerinde meydana gelen hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal, mala zarar verme ve cezaevi firarisi suçlarından 6 adet araması ve toplamda 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kerim YAVUZ