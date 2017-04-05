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Evlere giren hırsız böyle yakalandı

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Evlere giren hırsız böyle yakalandı
İzmit'te, iki eve girerek ziynet eşyaları çalan 38 yaşındaki G.Ş., kimliği parmak izinden tespit edilerek yakalandı.

PARMAK İZİNDEN YAKALANDI

İzmit'te meydana gelen olayda G.Ş. isimli şahıs vatandaşların evlerine girerek altın kolye,küpe çalarak kaçtı. Hırsızın yakalanması için operasyon başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli G.Ş.'nin parmak izinden yola çıkarak operasyon başlattı. Asayiş Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli G.Ş.'yi İzmit'te sokak ortasında kıskıvrak yakalandıktan sonra gözaltına alındı. Zanlı daha sonra tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.

Kerim YAVUZ

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