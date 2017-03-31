Evsel atık işi tamam da, küstah sanayici ne olacak?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü dün çok büyük ve önemli bir projesi ile ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

Malum, İzmit Körfezi’nin korunması, temiz kalması konusunda hepimizin çok sorumlu davranması gerekiyor. İzmit Körfezi’ni kirleten, deniz canlılarını yok eden üç önemli unsur var:

1)- Evsel atıkların arıtılmadan denize verilmesi.

2)- Sanayi kuruluşlarının, arıtma maliyetinden kurtulmak adına, zehirli atıklarını denize bırakması

3)- İzmit Körfezi’ne girip çıkan gemilerin yeterince denetlenmemesi ve sintine sularını denize bırakmaları.

Nüfusu hızla artan ve yerleşim yapısı bir hayli çarpık olan ilimizde, arıtılmadan denize verilen evsel atıkların İzmit Körfezi’nde yarattığı kirlilik, aslında sanayi kuruluşlarının zehirlerinden çok daha fazla zarar veriyordu. Evsel atıklar dediğimiz sadece kanalizasyon atıkları değil. Evsel atıkların içinde yağlar, asitler, en kötüsü deterjanlar var. Büyükşehir Belediyesi’nde AK Partili yönetim döneminde evsel atıkların tamamının arıtılarak denize verilmesi konusunda çok önemli yatırımlar yapıldı. Son tabloya göre, nüfusu 1.8 milyonu geçen ilimizde, evsel atıkların yüzde 90’ından fazlası arıtılarak denize veriliyordu. Sadece Dilovası bölgesinde belli bir nüfusun atıkları kalmıştı. Aslında Gebze’de bu bölgedeki bütün evsel atıkları arıtacak kapasitede bir arıtma tesisi de yapıldı. Mesele, bölgenin bütün evsel atıklarını, bu arıtma tesisine ulaştırabilmekti.

Dün açıklanan proje tamamlandığında, Kocaeli’deki nüfusun tamamının evsel atıklarının arıtma tesislerine ulaşması ve arıtıldıktan sonra denize bırakılması sağlanmış olacak. İSU gerçekten büyük bir proje yaptı. 12.300 kilometre kanalizasyon hattı döşeniyor. Zor bölgelerde bu kanalizasyon hattı 2.405 metre uzunluğundaki bir tünelin içinden götürülüyor.

İnşaat 2016 yılı eylül ayında başlamıştı. Gelecek yıl bu tarihlerde tamamlanacak ve artık bu kentte yaşayan bir kişinin bile evsel atıkları denize arıtılmadan verilmeyecek. İSU bu proje için 35 milyon TL’den fazla para harcayacak.

Buraya kadar mükemmel. İzmit Körfezi’ne girip çıkan gemilerin denizden ve havadan takip edilmesi, pis sintine sularını Körfez’e bırakmalarının önlenmesi konusunda da önemli gelişmeler sağlandı.

Geriye kalıyor, sanayinin denetimi. Bu yılın başında Dilovası sahilindeki Poliport Limanı’ndan tamamen ihmal ve umursamazlık nedeniyle İzmit Körfezi’ne tonlarca fuel oil’in bırakıldığını hatırlarsınız. Hala bu korkunç çevre katliamının bütün izleri silinmiş değil. Büyükşehir Dilovası bölgesinde çevre ile ilgili çok büyük yatırımlar yaparken, bu bölgedeki sanayici hala terbiye edilemedi. Bu bölgenin sanayicilerini İSU, arıtma tesislerinden çıkan gri suyu kullanma konusunda bile ikna edemiyor.

O sanayiciler ki, 10 dakika elektrikleri kesilse, ortalığı ayağa kaldırırlar. Ama çevre konusunda en basit kurallara bile uymuyorlar. Poliport Limanı’na o korkunç kirliliğin ardından 2.1 milyon TL ceza kesilmişti. Başka herhangi bir yaptırım duydunuz mu?

Büyükşehir İSU, İzmit Körfezi’ne evsel atıkların arıtılmadan verilmesini önlüyor. Bunun için, bu kent halkının parasından büyük harcamalar yapıyor. İyi de yapıyorlar. Ama bu kentteki küstah sanayiciyi de yola getirmek zorundayız. Havamıza kanser pompalıyorlar. Basit kârlar için denizimizi kirletmeye devam ediyorlar. Hak ettikleri cezaları da almıyorlar. OSB’lerin denetiminin mutlaka Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi lazım. Çevreyi kirletenlere üç-beş milyon TL’lik para cezası hiç koymuyor. Mutlaka çanlarına ot tıkamak lazım. Bunları yapamazsak, evsel atıkların tamamını arıtıp denize vermenin de çok fazla bir anlamı kalmayacaktır.

Bir konu daha var. Şu Çöp Fabrikası konusu. Zaman hızla ilerliyor. Yakındır, bu kentin çöplerini koyacak yer bulamayacağız. Büyükşehir Belediyesi’nin artık bir an önce yeni evsel katı atık yakma tesisinin inşaatına başlaması lazım.

HDP’den bu kadar korkmak biraz abartılı değil mi?

Hastalıklarla uğraşıyorduk. Birkaç çarşamba hafta tatilinin tadını çıkartamamıştık.

Önceki gün, kaçırdığımız çarşambaların acısını çıkartmak için program yaptık. Salı akşamından Kerpe’deki Karagöz Restaurant’ın sahibi, değerli dost Rahmi Karagöz’ü aradım. Çarşamba öğleden sonra geleceğimizi belirtip, “Çıkmışsa, Kefken’den bizim için bir kalkan al” diye sipariş verdim.

Çarşamba günü hava tam bahar havasıydı. Ben, Fikret Efe, Nazif Çanakçılı, Hazım Özbay. Öğlen buluşup, yola çıktık. Pırıl pırıl havada Kerpe’ye gidiyoruz. Yol gayet güzel, tenha. F Tipi Cezaevi’ne birkaç kilometre kalmıştı. Yolu jandarmalar kesmiş. Belediye otobüsleri yola dik olarak çekilmiş, yol kapatılmış. Yüzlerce jandarma. Ellerinde otomatik tüfekler, parmaklar tetikte. Korktuk. Jandarmalar, Cezaevi önünden geçen yolun kapalı olduğunu söylediler. Neden, sorusuna yanıt alamadık. Bütün trafiği, arkadan daracık köy yollarına veriyorlar. Bir jandarma astsubay, “Abi, bir-iki kilometre. Hemen sola dönecek, yeniden yola çıkacaksın” dedi. Girdik köy yoluna. Bütün TIR’lar, tankerler de girmiş. Git git bitmiyor. Kandıra’nın hiç görmediğim köylerinin içinden geçtik. Cezaevinin bir hayli ötesine Kocakaymaz bölgesine çıktık. 25-30 kilometre fazla yol gittik, 40-45 dakika zaman kaybettik.

Neyse Kerpe’ye vardık. Bu mevsim Kerpe mükemmel. Sessiz, sakin. Güneş, deniz pırıl pırıl. Plaj yaza hazırlanıyor. Rahmi Usta şöyle orta boy bir kalkan da bulmuş. 4 kişi mükemmel bir ziyafet çektik. Saat 16.00 oldu. Arkadaşlar, “Yol yine kapalıysa, Adapazarı üzerinden dönelim” dediler. “Yok canım, artık açılmıştır” dedim. Dönüşe geçtik.

Kocakaymaz’da yine yüzlerce eli tetikte jandarma. Yol hala kapalı. Yine köy yollarına girdik. Yine fazladan 25-30 kilometre yol gittik. Sonradan öğrendim. F Tipi Cezaevi’nde yatan tutuklu HDP milletvekillerine bir grup ziyaretçi gelecekmiş. Bu nedenle, Kandıra yolu kapatılmış. Cezaevi önünden bir tek aracın geçişine izin verilmiyormuş.

Günlerden çarşamba. Kandıra’nın pazarı. Bütün Kandıra köyleri ilçe merkezine iniyor. Akşam dönüyor. Havanın güzelliğinden yararlanıp, bizim gibi Kerpe’ye, Kefken’e gidenler var. Yazık günah. HDP’nin buralarda eti ne budu ne? Ziyaretçi varsa, ziyaret etsin. Yok izin vermeyeceksen, geçirmezsin. Kandıra yolu F Tipi Cezaevi bölgesinde oldukça geniş. Kilometrelerce önceden bunca jandarma ile yolu kapatmak, binlerce kişiye eziyet çektirmek olacak iş mi? Yolu açık tutarsın, cezaevi önünde daraltır, kontrollü geçişe izin verirsin. Kandıra Cezaevi’ne bir HDP’li ziyarete gelecek diye, bunca insana bu kadar sıkıntı yaşatmak akıl alacak iş değil.

Bu HDP korkusu bazen çok abartılıyor. Çarşamba günü Kandıra yolundaki o tabloyu görünce hem üzüldüm, hem şaşırdım. Bu arada Kandıra Belediye Başkanı değerli dost Ünal Köken’e de bir çift sözüm var. Hala ilçe merkezine sanayi sitesi- otogar tarafından giriş yolu kapalı. 2-3 kilometrelik bir yol. Büyükşehir müteahhidi bir yıl önce işe başladı. Hala bitmemiş. Yine Kandıra Pazarı’na uğrayamadık. Kandıra yolu üzerinde büyük köprülü kavşak inşaatı da hala bitmemiş. Yol ilçe merkezine veriliyor. Yaz sezonuna kadar bu yol bitmezse, Kandıra çok sıkıntı çeker. Büyükşehir müteahhitlerinin işleri hep yavaş gider. Başkan Ünal Köken’in Kandıra halkının menfaatini düşünmesi, bu müteahhidi biraz sıkıştırması lazım. Yoksa, yaz ayları Kandıra’ya gidip gelenler için de, Kandıra çarşısı için de çok büyük ıstırap olacaktır.

Hafta sonu yatmam lazım

Bu yıla girdiğimizden beri, sağlık sorunları ile boğuşuyorum. Bir tarafta kardeşim Nahit’in durumu var. O iş biraz yoluna girdi. Nahit evde, giderek toparlıyor.

Nahit’in halinden ben de korktum, kendimi bir bakıma sokmuştum. Ama tetkikler bitmiyor. Dün gece yine Cihan Hastanesi’ndeydim. Bazı tetkikler için yattım. Bugün yarın, sonuçları tartışılacak. Mecburen cuma, cumartesi, pazar günlerini evde geçirmek zorundayım. Yani bu sütunlarda sizlerle birlikte olamayacağım. Umarım her şey iyi gider. 4 Nisan Salı gününden itibaren, yeniden bu sütunlarda dertleşmeye başlarız.