Evyapport’tan atılan işçiler otel bastı

Liman İş Sendikası’na üye oldukları için Evyapport’tan atılan 22 işçi, Welborrn Otel’de Evyap yönetiminin düzenlediği geceyi bastı.

“Direne direne kazanacağız”, “Sendika hakkı engellenemez”, “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Atılan işçiler burada Evyap yönetimi nerede” şeklinde sloganlar atan işçiler küçülmeyi bahane ederek 22 kişiyi işten atan Evyap yönetiminin 5 yıldızlı bir otelde yemek vermesine tepki gösterdi. İşçiler “Atılan işçiler burada, Evyap yönetimi alemde” yazılı dövizler taşıdı.

EMEKÇİNİN PARASIYLA YEMEK

Atılan işçilerden Cafer Uç, “Emeğe karşı gelen Evyapport küçülme bahanesi ile bu kış gününde 22 tane arkadaşımızı kapının önüne koymuştur. Doğmamış çocukların rızkını kesen, küçülmeyi bahane eden Evyapport, 5 yıldızlı otelde ekmeğini elinden aldığı emekçilerin parasıyla yemek vermektedir. Arkadaşlarımız işe geri alınana kadar eylemlerimiz devam edecek” dedi.

Ayşegül KALAYCI