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EYDEM’de yüzler daima gülüyor

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EYDEM’de yüzler daima gülüyor
Engelsiz Yaşama Destek Merkezi’nde (EYDEM) eğitim gören kursiyerleri ve ailelerini ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Yavrularımızın ve ailelerimizin en iyi şartlarda eğitim görebilmeleri için tüm özverimizle çalışmaya devam edeceğiz

Engelsiz Yaşama Destek Merkezi (EYDEM) çatısı altında ilçedeki tüm engelli bireylere ulaşan Derince Belediyesi, bu doğrultuda düzenlediği kurslarla, hak danışmanlığı hizmetiyle, psikolojik destekle, farkındalık eğitimleriyle, aile ziyaretleriyle çalışmalarına devam ediyor. Yenikent Mahallesi’nde yer alan merkezde eğitim gören kursiyerler, burada aileleriyle birlikte zamanlarını eğlenerek, öğrenerek ve sosyalleşerek geçirebiliyor. Resim, takı-tasarım, ritim, ebru, okuma-yazma, sosyal beceri, boyama, yüzme, masa tenisi ve aerobik kursları düzenlenen EYDEM’de hobi kurslarına katılan öğrencilerin, ince ve kaba motor becerilerinin artması, sosyal alanda grup çalışmasına adaptasyonları sağlanıyor.

Engelli bireylerin sorunlarının çözümü noktasında çalışmalarını hassasiyetle sürdüren Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Çenedağ Mahalle Muhtarı Osman Koçyiğit ve Belediye Meclis Üyesi Nurhan Baytak ile birlikte EYDEM’de eğitim gören kursiyerleri ve ailelerini ziyaret etti. Programda kursiyerlerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Bulut, daha sonra öğrencilerle birlikte boyama çalışması yaptı. Engelli bireylerin ailelerini de ziyaret eden Bulut, “Yavrularımızın gelişimine katkıda bulunmak için elimizden gelen gayreti hep birlikte gösteriyoruz. Burada yaptığımız çalışmalarla ailelerimize bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle engelli kardeşlerimizin topluma kazandırılması, sosyalleşmesi noktasında her zaman desteklerimizi sürdüreceğimizin bilinmesini isterim. Yavrularımızın ve ailelerimizin en iyi şartlarda eğitim görebilmeleri için tüm özverimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
 

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