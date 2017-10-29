Eylül Taştı:“İzmit insanı ile selamlaşmak paha biçilemez”

Kocaeli Üniversitesi Turizm Otelcilik ve İşletme mezunu. Bekar. İzmit’te ikamet ediyor. Genç İzmitliler Platform Üyesi. Eyl Grup’ta yönetim kurulu başkan Yardımcısı. Yarımca’da kuru temizleme dükkanı var. Taştı, “Tanıdığım insanları görüp selamlaşmak sohbet etmek paha biçilemez” diyor.

Kocaeli’nin en şikayetçi olduğunuz yanı nedir?

Kocaeli’de en şikayetçi olduğum yani trafik sorunu büyükşehir olmasına rağmen yeniliklere kapalı şehirde yaşayan insanların çoğu mutsuz ve bu kadar fabrika olmasına rağmen işsiz.

Uzak kaldığınız zamanlar Kocaeli’nin en çok neyini özlüyorsunuz?

Her şeyini özlüyorum.

‘Nereye gidersem gideyim, Kocaeli dışında hiçbir yerde bunu yaşayamam’ dediğiniz şehir tutkunuz var mı?

Nereye gidersem gideyim 24 yıldır bu şehirde yaşadığım için geniş bir çevreye sahibim bu nedenle tanıdığım insanları görüp selamlaşmak sohbet etmek paha biçilemez.

Kocaeli’de öğlen yemekleri için tercih ettiğiniz lokantalar hangileri?

Genellikle tercihim Özgünhan Restoran, Çınar restoran ve Marmara balık.

Kocaeli’de devamlı gittiğiniz berberiniz var mı?

Kocaeli’de devamlı gittiğim kuaför btmstudiohairclub ve Suat Birer.

Konfeksiyon alışverişi için tercih ettiğiniz mağazalar hangileri?

Spor giyimde polo klasik giyimde ABC, Fatoş, Vakko, batik.

Kasap, şarküteri, manav alışverişlerinizi nerden yapıyorsunuz?

Özler et manav ve şarküteri, Migros mağazalarından yapıyorum.

Özellikle tercih ettiğiniz bir akaryakıt istasyonu var mı?

BP Çelikkeser ve TP hakan petrolleri ofisleri.

Sinemaya gidiyor musunuz? Özellikle tercih ettiğiniz bir salon var mı?

Ayda bir kez sinemaya giderim. Genellikle Arasta Park ve symbol tercihimdir.

Bir pazar günü piknik yapmaya karar verdiniz, şehrimizde nereye gidersiniz?

Maşukiye ve Sapanca tercihimdir. Doğa ile iç içe bol oksijen huzur bulabileceğim ender yerlerdendir.

Kahvaltı için tercih ettiğiniz bir mekan var mı?

Maja Kırkpınar İstanbul dere sopeli yasam köyü.

Şehrimizde lahmacun, pide ve ekmek fırını olarak en başarılı bulduğunuz yerler neresi?

Köseoğlu Fırın.

Tatlı - pasta alışverişini nereden yapıyorsunuz?

Çınar pastanesi ve Hoşgör pastanesi.

Bar, gece kulübü ve benzer mekanlara gidiyor musunuz?

Genellikle İstanbul tercihimdir. Kocaeli’de eğlence anlamında Hayal Kahvesi.

İlimizde son yıllarda çok sayıda cafe açıldı, bu tür yerlere gidiyor musunuz?

İzmit’te Midpoint ve Happy Moos, İstanbul’da Huqqa ve Chila, Emirgan Sütiş.

Cafe, lokanta veya restorana gittiğinizde servisinden özellikle memnun olduğunuz ve ismen tanıştığınız garson var mı?

Özgünhan restoran ve midpoint. Tüm işletmecilerini ve çalışanlarını çok severim. Gittiğim zaman çok iyi karşılanırım.

Akşam yemeği için sevdiğiniz bir mekana gittiniz, hangi yemeği, hangi içeceği sipariş edersiniz? Ve ortamda nasıl bir müzik olmasını, yanınızda kimlerin olmasını istersiniz?

Ailemle birlikte sıcak bir ortamda slov bir müzik eşliğinde yemek yemek paha biçilemez bir keyiftir.

Kocaeli’nin unutulmaz politikacısı olarak gördüğünüz bir isim var mı?

İzmit Belediyesi eski Başkanı Sefa Sirmen, İyi Parti Genel Başkanı İzmitli Meral Akşener ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık.

Şehrimizdeki hastane, klinik ve sağlık kuruluşlarından memnun musunuz?

Pek fazla memnun değilim acil servislerde sağlık personeli yetersiz memnun kaldığım kurum medikal park ve devlet hastaneleri.

Sınırsız paranız ve yetkiniz var. Kocaeli’de bir proje uygulamanız isteniyor. Nasıl bir projeyi hayata geçirmek istersiniz?

İlk basta Kocaelispor olmazsa olmazımdır. Kocaeli’de ki genç yetenekleri yetiştirmek üzere alt yapı tesisleri kurar Kocaelispor’a destek olurum.

Kocaeli’de size bir ev hediye edileceğini düşünün. Hangi bölgede ve nasıl olsun istersiniz?

Masukiye’de orman içerisinde göl ve deniz manzaralı havuzlu ailemle ve köpeklerimizle sıcak bir ev ortamı olsun isterim.

Kocaeli’de stresinizi nasıl atarsınız?

Genellikle tatil ve eğlence yerlerine giderek stresimi atarım.

Kocaeli’de kültürel etkinlikleri yeterli buluyor musunuz?

Kültürel etkinlikler maalesef Kocaeli’de yetersiz.

Futbol ile aranız nasıl? Kocaelispor maçlarını takip eder misiniz?

Futbol ile aram çok iyidir. Kocaelispor bunların başında gelir. Maalesef Kocaelispor’a sahip çıkılmıyor veya çıkmak isteyenler engelleniyor is yoğunluğundan pek gidemiyorum maçlara.

Hangi yerel gazeteleri takip ediyorsunuz?

Tüm yerel gazeteleri internet üzerinden takip ederim ama evimize Özgür Kocaeli gazetesi her sabah girer.