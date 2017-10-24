Eylülde Kocaeli'de kaç konut satıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü'nce açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2017 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 oranında artarak 140 bin 298 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 23 bin 471 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip olurken, Ankara 13 bin 945 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile ikinci, İzmir 7 bin 575 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile üçüncü sırada yer aldı. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 28 konut ile Şırnak, 29 konut ile Ardahan ve 35 konut ile Hakkari oldu. Doğu Marmara Bölgesine bağlı illerde Eylül ayında Kocaeli'de 3 bin 534 konut, Sakarya'da 2 bin 297 konut, Bolu'da 995 konut, Yalova'da 924 ve Düzce'de 739 konut satışı gerçekleşti.