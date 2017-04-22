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F Grubu’nda işlem tamam

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F Grubu’nda işlem tamam
2.Küme F Grubu’nda çarşamba akşamı Gölcük Şirinköyspor ile Başiskele Damlarspor şampiyonluğun belirleneceği final maçına çıkmıştı. Rakibini 3-1 yenen G.Şirinköyspor, bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

DAMLARSPOR VE A.YENİKÖY PLAY-OFF’TA

Bu grupta son iki hafta öncesinde Play-Off’a çıkan iki takımda belli oldu. Başiskele Damlarspor ile A.Yeniköyspor takımları Play-Off’ta mücadele edecek. 12’nci hafta maçında hafta içinde G.Şirinköyspor’a 3-1 kaybeden Damlarspor, Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda 15.00’te Ulaşlıspor’u konuk edecek. 21 puanlı A.Yeniköyspor ise günü 3-0 hükmen galibiyetle geçirecek. Kızderbentspor ile ligi aynı puanda bitirme ihtimali olan A.Yeniköyspor, rakibine ikili averajda üstünlüğü olduğu için Play-Off’a çıkmayı garantiledi.

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