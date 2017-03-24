F Grubu’nda tek maç var

Gölcük-Karamürsel İlçesi takımlarının yer aldığı F Grubu’nda sezon başında K.Barbarosspor takımı ligden çekilmişti.

Geçen haftada K.Akçatspor takımı ligden çekilme kararı aldı. Toplam 7 takımın bulunduğu bu grupta iki takımın çekilmesi ile sadece tek maç oynanıyor.

KIZDERBENT-ULAŞLI

Grubun oynanacak tek maçında da Kızderbentspor ile Ulaşlıspor, Karamürsel Stadı’nda karşılaşacak. Play-Off yarışı yapan Kızderbent açısından çok büyük önem taşıyan karşılaşma 16.00’da start alacak. Bu grupta Damlarspor ve A.Yeniköyspor haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçirecekler.

