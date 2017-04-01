F Grubu’nun zirvesinde kritik maç

2. Küme F Grubu’nda 8’inci hafta çok önemli bir maça sahne olacak.

15’er puanla ikinci ve üçüncü sırayı paylaşan A.Yeniköyspor ile Kızderbentspor, Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Kazanan takımın zirve yarışında iddialı konuma geleceği karşılaşmanın başlama saati 15.00 olarak belirlendi.

GÖLCÜK ŞİRİNKÖYSPOR ULAŞLISPOR SINAVINDA

F Grubu’nda lider Başiskele Damlarspor’un bay olduğu haftada, şampiyonluk yarışı yapan takımlardan G.Şirinköyspor ise bu sezona kötü başlayan, yarıştan erken kopan Ulaşlıspor’a konuk olacak. Ligin ilk yarısında oynanan maçta rakibini 3-1 yenen G.şirinköyspor, Değirmendere Stadı’nda 14.00’de başlayacak karşılaşmanın da kesin favorisi.