F Tipi Cezaevi için eleman alınacak

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, aralarında Kocaeli’nin de bulunduğu cezaevleri için 3.222 ceza infaz ve koruma memuru, 89 büro personeli, 58 sağlık memuru; 91 teknisyen, 75 şöför, 42 işçi, 34 kaloriferci olmak üzere toplam 3.611 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı.

Kocaeli 1 Nolu F Tipi cezaevinde 6 sözleşmeli infaz koruma memuru istihdam edilecek. 2016 KPSS’den 70 ve üzerinde puan almış adayların 13-25 Ekim tarihleri arasında başvuru yapması gerekiyor. Adaylar Bakırköy’de sınava alınacak.