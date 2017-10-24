Fabrikada feci ölüm

Olay saat 02.30 sıralarında, Kartepe Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil parçası üretimi yapılan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikada işçi olarak çalışan Burhan Kuş (28), arıza kontrolü yaptığı pres makinesini kontrol ederken birden makine çalışmaya başladı. Çalışan makinenin 800 tonluk presleri arasında sıkışan Kuş'u gören diğer çalışanlar, 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri belden yukarısı pres makinesine sıkıştıran Kuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Kuş’un cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.