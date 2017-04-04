  • BIST 88.613
  • Altın 148,985
  • Dolar 3,6650
  • Euro 3,9089
  • Kocaeli 13 °C

Fabrikadan 300 bin liralık hırsızlık

»
Fabrikadan 300 bin liralık hırsızlık
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden 110 ton sac çalındı.

Alınan bilgiye göre, iş yeri sahipleri, fabrikanın deposundan yüklü miktarda sac çalındığını fark ederek, durumu jandarmaya bildirdi.

Fabrikaya gelen jandarma ekipleri, iş yerinin deposunda inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve parmak izi alan ekipler, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Belli aralıklarla çalınan 110 ton sacın 300 bin lira değerinde olduğu bildirildi.

Bu haber toplam 49 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Tabak kendini böyle savundu04 Nisan 2017 Salı 17:10
  • Gebze’deki berber cinayeti 4 ay sonra çözüldü04 Nisan 2017 Salı 15:52
  • Servis minibüsünün çarptığı yaya öldü04 Nisan 2017 Salı 13:46
  • Kocaeli Adliyesi'nde FETÖ operasyonu! İhraçlardan sonra gözaltı04 Nisan 2017 Salı 10:42
  • FETÖ davasında 1 tahliye, 2 tutuklama kararı03 Nisan 2017 Pazartesi 23:51
  • FETÖ'nün Gebze Adliyesi İmamı: Yargı mensuplarının gezi biletini ben aldım03 Nisan 2017 Pazartesi 23:27
  • Oyuncak silahla marketi soydu03 Nisan 2017 Pazartesi 23:09
  • Körfez'de silahlı saldırı03 Nisan 2017 Pazartesi 22:02
  • Türkiye'de bir ilk! Çiftçilere, uygulama bahçesi03 Nisan 2017 Pazartesi 21:49
  • 156 polis Kartepe'de didik didik aradı03 Nisan 2017 Pazartesi 16:56
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti