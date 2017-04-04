Fabrikadan 300 bin liralık hırsızlık

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinden 110 ton sac çalındı.

Alınan bilgiye göre, iş yeri sahipleri, fabrikanın deposundan yüklü miktarda sac çalındığını fark ederek, durumu jandarmaya bildirdi.

Fabrikaya gelen jandarma ekipleri, iş yerinin deposunda inceleme yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve parmak izi alan ekipler, hırsız ya da hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Belli aralıklarla çalınan 110 ton sacın 300 bin lira değerinde olduğu bildirildi.