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Facebook Messenger bu telefonlarda artık çalışmayacak

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Facebook Messenger bu telefonlarda artık çalışmayacak
Facebook Messenger'ın artık bazı telefonlarda çalışmayacağı açıklandı.

Şirketten yapılan duyuruya göre Whindows Phone 8.1 ve daha altındaki işletim sistemlerini kullanan telefonların Facebook Messenger desteği sona erdi.

Facebook'un bu işletim sistemlerine sahip kullanıcılarını daha önceden uyardığı öğrenildi.

Windows Phone kullanan Facebook Messenger kullanıcıları genelin sadece yüzde 1'den daha az bir kısmına tekabül ediyor.

Facebook'un desteğini kesmesinin nedeni ise güvenlik sorunu olarak gösterildi.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp da bir açıklama yapmış ve Android 2.1, 2.2, iOS 6, iPhone 3GS ve Windows Phone 7'ye desteğin sona erdiğini duyurmuştu.

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