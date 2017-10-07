Facia teğet geçti!

Olay, Gölcük Şirinköy'de meydana geldi. Sürücüsünün çay bahçesinin otoparkına park ettiği minibüs el freninin çekilmemesi sonucu rampa aşağı ilerleyerek çay bahçesinin duvarına çarptı. Çay bahçesinin duvarı yıkılırken, içeride kimsenin olmaması sonucu yaralanan olmadı. Çay bahçesinde hasar oluşurken, minibüs çekici ile çekildi.