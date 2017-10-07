Facia teğet geçti!
Gölcük İlçesi'nde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs çay bahçesinin duvarına çarptı. Çay bahçesinde kimsenin olmaması sonucu yaralanan olmadı.
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Olay, Gölcük Şirinköy'de meydana geldi. Sürücüsünün çay bahçesinin otoparkına park ettiği minibüs el freninin çekilmemesi sonucu rampa aşağı ilerleyerek çay bahçesinin duvarına çarptı. Çay bahçesinin duvarı yıkılırken, içeride kimsenin olmaması sonucu yaralanan olmadı. Çay bahçesinde hasar oluşurken, minibüs çekici ile çekildi.
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Etiketler : Gölcük, minibüs, kaza, çay bahçesi
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