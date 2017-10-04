Faciadan dönülmüştü! O bina boşaltıldı

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak evlerde oturmanın sakıncalı olduğunu söyledi.

Darıca Bayramoğlu Mahallesi İlbeyi Sokak'ta dün bir apartmanın bodrum katında doğalgaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 3 kişi yaralanırken, 13 kişi ise dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler taburcu edilirken, Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan daire sahibi 38 yaşındaki Suna Gültekin vücudundaki yanıklar nedeniyle İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 1 yaşındaki Havvanur Sevinç kurtarma çalışması sırasında yere düşmesine bağlı olarak travma oluştuğu için İstanbul Zeytinburnu'nda özel bir hastaneye sevk edildi. 1 yaşındaki çocuğun annesi 30 yaşındaki Gülay Sevinç'in ise Farabi Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Yangının ardından 23 dairenin bulunduğu binada oturanlar yaşadıkları korku nedeniyle evlerine girmedi. Binanın hasar görmesi nedeniyle dairelerde oturanlar geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Binaya gelerek incelemelerde bulunan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yaptığı açıklamada 8 bloktan oluşan sitenin depremden önce yapıldığını, bugünkü koşullarda oldukça risk taşıdığını belirterek, konuyu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD Müdürlüğü'ne ileterek çözüm arayışına gireceklerini söyledi. Patlama nedeniyle zayıf olan taşıyıcı kolonların da zarar gördüğüne belirten Karabacak, "Yangının meydana geldiği ve yaklaşık olarak 70 kişinin yaşam sürdüğü bloktakileri Allah korumuş" dedi.

Yangının ardından korku dolu dakikalar yaşadıklarını ifade eden bina sakinlerinden Eyüp Sağnak, çok yüksek bir patlamayla irkildiğini söyleyerek, "Aşağıya inemedim, itfaiye bizi yukarıdan indirdi. Binada ölüm korkusu yaşadık. Evimize korkudan giremedik. Bu nedenle herkes binayı komple boşalttı. Bazılarımız geceyi otelde, bazılarımız ise akraba yanında geçirdik. Halen birçoğumuz evlerine giremiyor, korkuyoruz. Bu nedenle yetkililerden bu konuya çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.