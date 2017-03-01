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Facianın yıldönümü

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Facianın yıldönümü
17 Ağustos 1999 felaketinden sonra Kocaeli tarihindeki en acı olay olarak bilinen 1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru Faciası’nda hayatlarını kaybedenler bugün bir kez daha anılıyor.

RESMİ RAKAM:270  

1 Mart 1958 Cumartesi günü Üsküdar isimli yolcu vapuru, saat 12.00’de İzmit İskelesi’nden hareket etti. O yıllarda cumartesi günleri yarım gün eğitim yapılıyordu. Vapurdaki yolcuların tamamına yakın bölümü İzmit Lisesi ve İzmit Sanat Okulu öğrencileriydi. Vapur İzmit İskelesi’nden ayrıldıktan kısa süre sonra Seka açıklarında aniden patlayan fırtınaya yakalandı, battı. Resmi rakamları göre 270 kişi (çoğu öğrenci) hayatını kaybetti. Korkunç faciada ölenlerin sayısının 400-500 kişiyi bulduğu konuşulur.

ÜÇ AYRI TÖREN

Üsküdar Vapuru Faciası’nda hayatını kaybedenler, bugün saat 10.30’da İzmit Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde, saat 11.30’da İzmit Lisesi bahçesinde, saat 12.30’da da İzmit Marina İskelesi’nde düzenlenecek törenlerle anılacaklar. Gölcük ve Karamürsel’de de anma törenleri yapılacak.

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İZMİT AĞLAMIŞTI- 1 Mart 1958 Cumartesi günü İzmit korkunç bir felaketin haberi ile sarsıldı. Üsküdar Vapuru faciasında hayatlarını kaybeden büyük bölümü lise öğrencisi gençler eski İzmit Belediyesi binası önünde toplanan bütün kent halkı tarafından son yolculuğa uğurlanmıştı.

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