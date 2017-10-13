Faciaya ramak kala!
Gebze ilçesinde otomobil, tıra çarptıktan sonra 3 sıfır araca vurarak durabildi.
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Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu İzmit istikametine seyir halinde ilerleyen V.S. idaresindeki 20 ARS 71 plakalı otomobil, 41 VP 347 plakalı tıra arkadan çarptı.
Savrulan otomobil, su kanalını ve bir araç satış bayisinin bahçe duvarını aşarak 3 sıfır araca çarptı. Kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
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