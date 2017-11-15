Faciaya ramak kala! Devrildi, alev aldı
Gölcük ilçesinde otomobille midibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
A+A-
Alınan bilgiye göre, D-130 Karayolu Yazlık mevkisinde İzmit istikametine seyreden Kerem Güloğlu idaresindeki 41 GG 597 plakalı otomobille, aynı yönde giden Cem Durmuş'un kullandığı 41 BV 083 plakalı yolcu midibüsü çarpıştı.
Kazada, devrilen otomobil alev alırken, yaralanan sürücü Güloğlu ile aynı araçtaki Hazal Alakuzu, Zeynep Gülmez ve Kubilay Gürbüz, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yaralılar sağlık ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu haber toplam 709 defa okunmuştur
Etiketler : Gölcük, otomobil, midibüs, Kerem Güloğlu, Cem Durmuş
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.