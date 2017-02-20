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Fahri Kasırga'nın alıkonulmasıyla ilgili dava başladı

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Fahri Kasırga'nın alıkonulmasıyla ilgili dava başladı
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Kocaeli eski Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Kasırga'nın alıkonulmasına ilişkin davanın ilk duruşması başladı

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinin Sincan Cezaevi kampüsü içindeki mahkeme salonundaki ilk duruşmaya sanıklar ve avukatları katılıyor. Suçtan zarar görme ihtimaline binaen daha önce dilekçe vererek davaya müdahillik talebinde bulunan TBMM ve Başbakanlık avukatları da duruşmada hazır bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın "müşteki" olduğu davanın sanıkları şunlar:

"Eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, eski 28. Mekanize Tugay Komutanlığı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Kalyoncu ile Mutlu Serkan Vurdem, Ertuğrul Yavuz, Yusuf Yiğit, Erkan Erol, Mahmut Gündoğdu, Haydar Aktaş, Burhan Özdil, Ali Hızlı, Süleyman Selek, Fevzi Şimşek, Adem Parlak, Burak Ercan, Mustafa Deyan, Servet Taşcı, Mennan Yeşilbaş, Selçuk Uçar, Yüksel Karatay, Osman Ertuğal, Yunus Emre Ceviz, Güven Kiper, Ömer Erarslan, Sebhetullah Demir, Murat Sarı, Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin."

Eski Kurmay Albay Barış ve Tuğgeneral Kalyoncu haricindeki 25 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "silahlı terör örgütüne üye olmak", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 13 yıl 6'şar aydan 36 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sanıklardan Barış ve Kalyoncu, bu davada, yalnızca FETÖ faaliyetleri kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4,5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Bu sanıklar hakkında "darbe" suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor.

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