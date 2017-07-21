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Fahri Kasırga’nın oğlu evlendi

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Fahri Kasırga’nın oğlu evlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın oğlu Serdar Kasırga ile Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel’in kızı Şeyma Akyel’in nikah törenine katıldı.

Devletin zirvesi Kocaeli'de uzun yıllar Cumhuriyetbaşsavcısı olarak görev yapan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın oğlu Serdar Kasırga ile Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel’in kızı Şeyma Akyel’in nikah töreninde bir araya geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in kıydığı nikahla dünya evine giren Şeyma ve Serdar çiftinin nikah şahitliğini Başbakan Binali Yıldırım ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptı.
  Devletin zirvesi nikah töreninde bir araya geldi ATO Congresium’da basına kapalı gerçekleştirilen nikah töreninde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Kasırga'nın oğlunun nikah törenine Kocaeli’den Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Macit Haldız da katıldı.

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