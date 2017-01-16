Fak-Fuk-Fon’un 2016 yılı raporu 

Halk arasında “Fak-Fuk-Fon” olarak adlandırılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Kocaeli Şubesi ile ilgili 2016 yılı raporu açıklandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kocaeli Şubesi Müdürü İsmet Çalışkan, geçen yıl ilimizde Vakıf aracılığı ile 1507 kişiye 1 milyon 26 bin 664 TL’lik yardım yapıldığını söyledi.

YARDIMLARIN DAĞILIMI

Vakıf Müdürü Çalışkan’ın verdiği bilgiye göre, geçen yıl yapılan yardımların dökümü şöyle: Evi yıkılan 1 kişiye 6 bin TL tadilat yardımı, 30 öğrenciye 48 bin TL burs, 202 okula okul öncesi eğitim için 263.386 TL destek, 3 kişiye hastane masrafı olarak 110.745 TL, 70 kişiye 4.936 TL yol parası yardımı, şehit aileleri ve Suriyelilere 138.900 TL, Çeçen ailelere 164.633 TL kira yardımı”.

