Fare zehiri içip ölmek istedi

Olay bugün öğle saatlerinde İzmit Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.A (51) isimli kadından haber alamayan yakınları evine gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca endişelenen yakınları 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli aracı uzatarak balkondan içeri girdi.

FARE ZEHİRİ İÇTİ

İçeri giren itfaiye ekipleri N.A.'yı yerde yatar halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede N.A.'nın fare zehiri içtiğini belirledi. N.A sağlık ekipleri tarafından Seka Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

N.A'nın eşiyle yaşadığı sorundan ötürü psikolojisinin bozuk olduğu ileri sürülüp, bunalıma girerek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ