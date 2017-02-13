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Kocaelispor’un ilk ve ikinci yarının ilk 5 maçlarındaki puan performansı aynı.

Yeşil-Siyahlı takım her iki yarıdaki süreci 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 8’er puanla geçti. İkinci yarıda deplasman maçı sayısı bir fazlaydı. Her iki devrede de galibiyetlerin biri içerde, biri dışarıda alındı. Sadece puanlar değil gol averajı bile eşitti. İlk 5 maçta 7 gol atıp 3 gol yiyen temsilcimiz, ikinci yarının aynı döneminde 9 gol atıp, kalesinde 5 gol gördü. İkinci yarıda atılan ve yenilen goller eşit şekilde arttı.

İlk ve ikinci yarıdaki ilk 5 maç sonuçları:

 Rakip                                    İlk maç İkinci maç

Tekirdağ                               0-0                 1-2(D)

Ankara Demir                      3-1(D)              2-2

Cizrespor                              3-0                  0-0(D)

Erzin Belediye                     0-3(D)              4-0

Van BB                                 0-0                   2-1(D)

 

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