Kocaelispor’un ilk ve ikinci yarının ilk 5 maçlarındaki puan performansı aynı.

Yeşil-Siyahlı takım her iki yarıdaki süreci 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 8’er puanla geçti. İkinci yarıda deplasman maçı sayısı bir fazlaydı. Her iki devrede de galibiyetlerin biri içerde, biri dışarıda alındı. Sadece puanlar değil gol averajı bile eşitti. İlk 5 maçta 7 gol atıp 3 gol yiyen temsilcimiz, ikinci yarının aynı döneminde 9 gol atıp, kalesinde 5 gol gördü. İkinci yarıda atılan ve yenilen goller eşit şekilde arttı.

İlk ve ikinci yarıdaki ilk 5 maç sonuçları:

Rakip İlk maç İkinci maç

Tekirdağ 0-0 1-2(D)

Ankara Demir 3-1(D) 2-2

Cizrespor 3-0 0-0(D)

Erzin Belediye 0-3(D) 4-0

Van BB 0-0 2-1(D)