“Farkındalık yetmez, yaşamı paylaşmak gerek” sloganıyla yola çıkan Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği (KOÇ-DER) Başkanı İlkin Kılıçarslan, “Otizm Farkındalık Ayı” etkinliklerini kamuoyuna duyururken, otizmli çocukların topluma yararlı birer birey olmaları için Kocaeli halkını KOÇ-DER’e destek olmaya davet etti.

BASIN ARACILIĞI İLE ETKİNLİKLERİ DUYURDU

Meg Yemek’te düzenlenen basın açıklamasında Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği (KOÇ-DER), “Otizm Farkındalık Ayı” etkinliklerini kamuoyuna duyurdu. KOÇ-DER Başkanı İlkin Kılıçarslan, Genel Sekreter Sevdiye Fidan ve Sayman Münever Yinenç yer aldığı basın toplantısında KOÇ-DER Başkanı İlkin Kılıçarslan, “Unutmayalım ki otizmde tek ilaç sevgi ve eğitimdir. Farkındalık yetmez, yaşamı paylaşmak gerek. Bu vesileyle çocuklarımız için daha güzel işlere imza atabilmek ümidiyle herkesi KOÇ-DER’e destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

NİSAN AYININ EN ANLAMLI ETKİNLİĞİ OLACAK

Kılıçarslan, “Nisan ayı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ‘Otizm Farkındalık Ayı’ olarak değerlendirilmekte ve bu ay içerisinde yapılan çeşitli faaliyetler ile otizme dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. Bu ay içerisinde otizm konusunda toplumun bilgilendirilmesi, otizmli bireyler ve ailelerinin yaşadıkları sorunlara dikkat çekilmesi, seminerler ve çeşitli etkinliklerle değerlendirilmektedir.” açıklamalarına yer verdi.

TOPLUM FARKINDALIĞI OTİZM ÇOCUKLARINI TOPLUMA KAZANDIRIR

KOÇ-DER olarak kendilerinin de nisan ayında bir dizi etkinlikler gerçekleştireceklerini dile getiren Kılıçarslan, “Biz inanıyoruz ki toplumda otizmin farkındalığı oluşursa ve toplum çocuklarımızı dışlamayıp severse yani sevgiyle çıktığımız yolda sevgi ile devam edersek; bizim çocuklarımız da topluma yararlı ve hayırlı birer vatandaş olur. Bu vesileyle çocuklarımız için daha güzel işlere imza atabilmek ümidiyle herkesi KOÇ-DER’e destek olmaya davet ediyoruz. Unutmayalım ki otizmde tek ilaç sevgi ve eğitimdir. Farkındalık yetmez, yaşamı paylaşmak gerek” ifadelerine yer verdi.

OTİZM ETKİNLİK PROĞRAMI:

Kocaeli Otistik Çocuklar Derneği, “Otizm Farkındalık Ayı” etkinlikleri kapsamında; 2 Nisan Pazar günü saat 13.00-14.00 arasında Anıtpark’ta bando eşliğinde KOÇ-DER Otizm Farkındalık Şenliği düzenleyecek.

6 Nisan Perşembe günü saat 17.30-19.30 arasında Fuar İçi Sivil Toplum Merkezi’nde Özel Eğitim Uzmanı Tuğba Eser’in sunumuyla “Otizmi Tanımak” konulu seminer düzenlenecek.

19 Nisan Çarşamba günü saat 13.00-16.00 arasında İzmit Tanyıldız Restoran’da KÇ-DER Çay Etkinliği gerçekleştirilecek.

27 Nisan Perşembe günü ise saat 19.00-21.30 arasında Fuar İçi Şefik Postalcıoğlu Salonu’nda 2017 KOÇ-DER Otizmli Çocuklar Gösterisi yapılacak.

Şennur YILDIZ