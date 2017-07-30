Faruk Başktürk’ün adını yaşatmak

İki yıl önce kaybettiğimiz, kendisini Kocaeli futboluna adayan, özellikle altyapıda birçok oyuncuyu vitrine çıkaran Faruk Baştürk, kuşkusuz bu ilin yetiştirdiği en önemli teknik adamlardan biriydi. Faruk Ağabey, benim eski komşum, takım arkadaşım, çok sevdiğim bir dostumdu. Ani ölümü sevenlerini çok üzmüştü.

Körfez Kulüpler ve Spor Adamları Birliği, Faruk Baştürk adına Minikler Futbol Turnuvası düzenledi. 11-12 yaş grubu oyuncularının katıldığı turnuvada 24 takım boy gösterdi. Maçlar Esentepe Stadı’nda oynandı. Turnuvanın Tertip Komitesi’nde bulunan Murat Durul, maçları izlemem için davette bulundu. Kısmet, final ve üçüncülük maçlarına gitmek oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI FİNAL MAÇI GİBİYDİ

Turnuvanın yarı finalinde kaybeden Yahya Kaptanspor ile 41 FK takımları, üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Uzun zamandır da küçük yaş gruplarında maç izleyemiyordum. 11-12 yaş grubu oyuncularının yer aldığı bu turnuvada maç izlerken doğrusu çok heyecanlandım. Yarı sahada 8x8’e oynanan maçta 41 FK’nın fizik gücü ön plana çıktı. Yahya Kaptanspor ise daha teknik oyuncuları kadrosunda bulunduran, pas yapan bir takım görüntüsündeydi.

41 FK, maçın hemen başında uzaktan attığı golle 1-0 öne geçti. Yahya Kaptanspor oyun disiplinini hiç bozmadı, iyi futbolunu sürdürdü. Sol kanatta oynayan iki oyuncusu Mustafa Aşkar ile Efe Küçük’ü çok beğendim. Defansındaki Ozan Ağdaş, sağda oynayan sol ayaklı Yavuz Selim, en önde Ayberk Açıkgöz, oyun kurucu Talha ile Ömer de çok yeteneklilerdi. Yahya Kaptanspor’un futbolundan çok büyük keyif aldığımı söyleyebilirim. Sonuçta normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarda Yahya Kaptan kazandı.

41 FK’da keleci Serkan Kaan çok yetenekli bir oyuncu. Sanki yıllardır kalecilik yapıyormuş gibi hem sakin, hem de çok soğukkanlı kurtarışlar yaptı. 41 FK’da çok fazla yetenekli başka oyuncu göremedim. Zaten oyuncuların özelliğini ortaya çıkaracak bir futbol oynamadılar. Bence bu yaştaki çocuklar için maç kazanmak değil, futbolu daha eğlenceli bir hale getirmek gerekir. Bu yaş grubunun teknik sorumlularının da buna dikkat etmeleri lazım.

BELEDİYE DERİNCE FİZİK GÜCÜYLE KAZANDI

Üçüncülük maçından sonra sıra final maçına geldi. Finalde iki Derince takımı Belediye Derincespor ile Derince Birlikspor karşılaştı. İki takım sahaya çıktığında bu kez Belediye Derincespor fizik üstünlüğü göze çarpıyordu. Maç başladıktan sonra da üçüncülük maçının kopyasını izler gibiydik. Bu maçta da fizik gücü çok üstün olan Belediye Derince, direk gole giden bir görüntüsü vardı. D.Birlikspor’da ise yetenekli oyuncular daha fazla, pas yapmaya çalışıyor, daha organize ataklar geliştiriyordu. D.Birlikspor’da, orta sahada 8 numaralı oyuncusu Anıl’ı çok beğendim. Forvette Alperen de çok etkili bir oyun ortaya koydu.

Derince Belediyespor’da Eren Yılmaz çok güçlü fiziği vardı, bunu da iyi kullandı, 3 gol attı. Hem üçüncülük, hem de final maçında takımlar arasında iki farklı görüntü hakimdi. Bir tarafta futbol oynamaya çalışan Yahya Kaptan ve Derince Birlikspor, diğer tarafta skoru yakalamak isteyen 41 FK ve Belediye Derincespor. Altyapıda, ilerisi için doğrusu Yahya kaptan ile D.Birlikspor’un oyun tarzı olmalı. Özellikle Faruk Sarman’ı kutluyorum, çok iyi bir takımı var. Bu çocukların üzerinde ısrarla ve sabırla durulursa, ilerisi için umut vaat eden bir takım ortaya çıkabilir.

Üçüncülük ve final maçını izledikten sonra, keşke daha önce grup müsabakalarına da gitseydim diye düşündüm. Çok şey kaçırdığımı düşünüyorum. Bu yaş grubu oyuncuları normal sezonda çok fazla resmi maç oynayamıyorlar. Bu turnuvalar onlar için çok önemli deneyim ve tecrübe oluyor.

Körfez Kulüpleri ve Spor Adamları Derneği yöneticilerine, Tertip Komitesi’ne başta Murat Durul olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Kocaeli futboluna çok önemli bir hizmet ediyorlar. Aynı zamanda çok değerli spor adamı, ağabeyimi, Faruk Baştürk’ün adını da yaşatıyorlar.