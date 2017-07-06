Faruk Baştürk Turnuvası’na 20 takım katılıyor

Körfez Kulüpler ve Spor Adamları Derneği tarafından organize edilen, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Ömer Faruk Baştürk Turnuvası’nda ilk toplantı yapıldı.

2006 ile 2008 doğumlu sporcuların katılacağı turnuvaya 20 takım başvuruda bulundu.

TURNUVA 12 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

İki yıl önce kaybettiğimiz, kendisi altyapıya adayan rahmetli Ömer Faruk Baştürk adına düzenlene minikler Turnuvası’nın ilk toplantısı da dün ASKF Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Körfez Kulüpleri ve Spor Adamları Derneği tarafından düzenlenen turnuvaya 20 takım katılım için başvuruda bulunduğu açıklandı. Turnuvanın başlama tarihi de 12 temmuz olarak belirlendi.

MAÇLAR U-11 LİGİ’NİN STATÜSÜNDE OYNANACAK

2006 ile 2008 arası doğumluların forma giyeceği Faruk Baştürk Minikler Turnuvası’nda U-11 Ligi’nin statüsü uygulanacak. Körfez Esentepe Stadı’ndaki maçlar yarı sahada 8x8 takımlar halinde oynanacak. Turnuvada final maçının da 27 Temmuz’da oynanacağı açıklandı. Tertip Komitesi Başkanı Murat Durul, “Turnuvanın rahmetli Faruk Baştürk’ün adını yaşatmak için bu turnuvayı düzenledik. O’nun adına yakışır bir turnuva olsun” dedi.