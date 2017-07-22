Faruk Baştürk Turnuvası’nda çeyrek final günü

Körfez Kulüpleri ve Spor Adamları Birliği tarafından merhum Faruk Baştürk adına düzenlenen minikler futbol turnuvasında önceki gün grup aşaması sona erdi.

C grubunda 41 FK, Sarımeşespor’u 1-0, Körfez İlçesi Birlik de Çayırtepe Gençlik’i 3-0 mağlup ettiler. D grubunda Kocaelispor ile İlimtepe G.B 2-2 berabere kalırken, Yahyakaptan, Kullarspor’u 5-0 yendi. Bu sonuçların ardından C grubunda 41 FK birinci, Körfez İlçesi Birlik ikinci olarak son 8’e kaldı. D grubunda ise Yahyakaptan birinci, Güneşspor ikinci olarak çeyrek final biletini kaptı.

Turnuvada yarın çeyrek final heyecanı yaşanacak. Günün ilk maçlarında 1 nolu sahada A grubu birincisi Derince Birlikspor ile C grubu ikincisi Körfez İlçe Birlikspor, 2 nolu sahada ise B grubu birincisi Belediye Derincespor ile D grubu ikincisi Kocaeli Güneşspor karşılaşacak. Maçlar 18.00’de başlayacak. Hemen ardından saat 19.00’da 1 nolu sahada A grubu ikincisi Gölcükspor ile C grubu birincisi 41 FK, 2 nolu sahada ise B grubu ikincisi Harb.İşspor ile D grubu birincisi Yahyakaptanspor karşılaşacak. Turnuvada yarı final maçları Salı, final ise Perşembe günü oynanacak.