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Faruk Baştürk Turnuvası’nda Şampiyon yarın akşam belli oluyor

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Faruk Baştürk Turnuvası’nda Şampiyon yarın akşam belli oluyor
Körfez Kulüpleri ve Spor Adamları Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, iki yıl önce vefat eden İzmitli teknik adamlardan Faruk Baştürk adına yapılan Minikler Futbol Turnuvası’nda final günü.

Yarı final maçlarını kazanan Belediye Derincespor ile Derince Birlikspor şampiyonluk için karşı karşıya geliyor. Körfez Esentepe Stadı’ndaki karşılaşma 19.00’da başlayacak.

FİNALDE İKİ DERİNCE TAKIMI KARŞILAŞIYOR

Faruk Baştürk Minik Futbol Turnuvası’nda önceki akşam yarı final heyecanı yaşandı. Yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayan iki Derince takımı Belediye Derincespor ile Derince Birlikspor finale isimlerini yazdırdı. Yarı finalin ilk maçında Derince Birlikspor ile Yahya Kaptanspor takımları karşılaştı. Çeyrek finalde Körfez İlçesi Birlikspor’u eleyen derince Birlikspor, yarı finalde de Yahya Kaptanspor’a 2-0 üstünlük sağladı. Yahya Kaptan, çeyrek finalde Harb-İşspor’u 3-1 yenmişti.

41 FK, CUMA FİNALDE KAYBETTİ

Faruk Baştürk Turnuvası’nın en renkli takımlarından olan, maçlarını genelde tek farklı skorla kazanan 41 FK, turnuvanın en çok gol atan takımlarından Belediye Derincespor karşısında sınav verdi. Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan maçta 41 FK bu kez başaramadı, Belediye Derincespor karşısında farklı skorla mağlup oldu, 3-0 kaybetti. Turnuvanın en iddialı takımları arasında yer alan Belediye Derincespor ise net bir sokra kazandı, finalde D.Birlikspor’un rakibi oldu.

FİNAL MAÇI 19.00’DA BAŞLAYACAK

Bu yıl ilk kez düzenlenen Faruk Baştürk Minikler Futbol Turnuvası’nın finali yarın akşam oynanacak. Belediye Derincespor ile Derince Birlikspor arasındaki karşılaşma Körfez Esentepe Stadı’nda 19.00’da başlayacak. Final karşılaşmasından önce ise yarı finalde kaybeden 41 FK ile Yahya Kaptan takımları üçüncülük maçına çıkacak. Bu maçın başlama saati de 18.00 olarak belirlendi. Körfez Kulüpleri ve Spor Adamları Derneği’nin düzenlediği turnuvanın finaline sporseverlerin de çok büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

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