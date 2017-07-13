Faruk Baştürk’te görkemli açılış

Körfez Kulüpler Spor Adamları Birliği’nin merhum Ö.Faruk Baştürk adına düzenlediği Minikler Turnuvası dün akşam start aldı.

Turnuvanın açılışına ASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl temsilcisi Mithat Ağa, Saha Komiserleri Derneği Başkanı Süleyman Karataş, Futbol Hakemleri Derneği Başkanı Mecit Keskin il İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım da katıldı.

PROTOKOL ÇOK BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Körfez Kulüpler Spor Adamları Birliğinin bu yıl ilk kez düzenlediği Faruk Baştürk Minikler Futbol Turnuvası spor camiasını buluşturdu. İl Spor protokolü ile Taban Birlikleri’nin çok büyük ilgi gösterdiği turnuvanın açılışına ASKF Başkanı Murat Aydın, Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdür Yardımcısı Metin Çimen, Şube Müdürü Turgay Bulut, İl Hakem Kurulu Başkanı Ersin Yıldırım, Hakemler Derneği Başkanı Mecit Keskin, Saha Komiserleri Dernek Başkanı Süleyman Karataş, Büyükşehir Spor Müdürü Ziyaülhak Sarıgül, Körfez Kulüpler Spor Adamları Birliği Başkanı Tarık Gürgen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

BAŞTÜRK’ÜN OĞLU ALİ KEMAL DE KATILDI

Ömer Faruk Baştürk’ün oğlu Ali Kemal Baştürk de katıldı. Merhum Faruk Baştürk’ün oğlu Ali Kemal Baştürk, açılışta yaptığı konuşmada babasının adına düzenlenen turnuvadan dolayı çok büyük onur ve gurur duyduklarını belirtip, Tertip Komitesi üyelerine, turnuvayı düzenleyenlere teşekkür etti. Tertip Komitesi Başkanı Murat Durul da katılımdan dolayı herkese teşekkür etti, turnuvayı geleneksel hale getireceklerini söyledi. ASKF Başkanı Murat Aydın da yaptığı konuşmada Faruk Baştürk’ün Kocaeli futboluna verdiği katkıyı anlattı, turnuvayı düzenleyenleri kutladı.

İLK GÜN 4 MAÇ OYNANDI

U-12 yaş grubun oyuncularının forma giyeceği turnuvaya 20 takım katılıyor. 15 gün sürecek olan turnuvanın açılış maçında Derince Birlikspor ile Gölcük Şirinköyspor takımları karşılaştı. Derince Birlikspor, açılışı maçını 4-0 kazandı. Turnuvanın ilk gününde oynanan diğer maçında Kartepe Belediyespor ile Gölcükspor kozlarını paylaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçı Gölcükspor 2-1 kazandı. Günün diğer maçlarında Derince belediye Demirspor, Hereke Yıldızspor’u 5-1, Harb-İşspor da Kocaeli Trabzonlular Futbol Okulu’nu 6-0 yendi. Turnuvada bu akşamki maçlar 18.00’de başlayacak, Esentepe Stadı’nda oynanacak.