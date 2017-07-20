Faruk Baştürk’te heyecan artıyor

Körfez Kulüpler ve Spor Adamları Derneği’nin düzenlediği Ömer Faruk Baştürk Minikler Futbol Turnuvası’nda maçlar devam ediyor.

Esentepe Stadı’nda oynanan maçlarda takımlar gruplarda artık son maçlarına çıkıyor. Gruplarda ilk iki sırayı alacak takımlar, ikinci tura yükselecek.

DERİNCE BELEDİYE DEMİR GARANTİLEDİ

Ömer Faruk Minikler Futbol Turnuvası’nda gruplarda maçlar oynandıkça favori takımlarda ortaya çıkmaya başladı. B Grubu’nda ilk iki maçın kazanan Derince Belediye Demirspor, önceki günde Trabzonspor Futbol Okulu ile oynadığı karşılaşmadan 5-1 gibi farklı skorla galip ayrıldı, gruptan çıkmayı garantiledi. Gruptan çıkmayı garantileyen bir diğer takımda Derince Birlikspor oldu. Kırmızı-Lacivertli ekibin minikleri, A grubunun zirvesinde yer alıyorlar.

İZMİT GB KAZANDI

Turnuvada önceki günde birbirinden çekişmeli maçlar vardı. İzmit GB ile Hereke Yıldızspor arasında oynanan maçta nefesleri kesti. İzmit GB, rakibini 3-2 yendi, gruptan çıkma şansını devam ettirdi. Kartepe Belediyespor da G.Şirinköyspor’u 8-1 mağlup etti, ikinci tur için avantaj sağladı. İkinci tur umutlarını sürdürmek isteyen diğer takımda Gölcükspor oldu. Kırmızı-Siyahlı ekibin minikleri, Kirazlıyalıspor’u 2-0 ile geçti.

YAHYA KAPTAN, KOCAELİSPOR’U YENDİ

Minikler turnuvasında dün akşam oynanan maçlarda galip gelen takımlardan biri de Yahya Kaptanspor oldu. Faruk Sarman’ın takımı Kocaelisporlu minikleri 4-2 mağlup etmeyi başardı. C Grubu’na dahil maçta da 41 FK ile Körfez İlçesi Birlikspor takımları karşılaştı. Maçı tek golle kazanan 41 FK, grup birinciliği yolunda çok önemli bir avantaj sağladı. Güneşspor’un minikleri de İlimtepe GB’yı 7-0 yendi.

