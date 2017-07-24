Faruk Baştürk’te yarı final günü

Körfez Kulüpler ve Spor Adamları Derneği’nin düzenlediği Ömer Faruk Baştürk Minikler Futbol Turnuvası’nda artık sona gelindi.

Turnuvada önceki akşam çeyrek final maçları oynandı, rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar yarı finale yükseldi. Yarı final maçları yarın akşam oynanacak. 18.00’de D.Birlikspor-Yahya Kaptan, 19.00’da ise Belediye Derincespor-41 FK takımlar finale çıkmak için mücadele edecek.

ÖNCEKİ AKŞAM ÇEYREK FİNAL MAÇLARI VARDI

İki yıl önce vefat eden, İzmitli teknik adamlardan Ömer Faruk Baştürk adına düzenlenen Minikler Futbol Turnuvası’nda grup maçlarının ardından çeyrek final heyecanı yaşandı. Çeyrek finalin ilk maçında 41 FK, Gölcükspor’u 1-0 yendi. Çekişmeli geçen bir diğer maçta da Derince Birlikspor ile Körfez İlçesi Birlikspor karşılaştı. Maçı 3-2 kazanan Derince Birlikspor, yarı finale yükseldi. Yahya Kaptan ile Harb-İşspor arasındaki maçı da Yahya Kaptan’ın minikleri 3-1 kazandı. Çeyrek finalin bir diğer çekişmeli maçı da Derince Belediye ile Güneşspor arasındaydı. Derince Belediye, rakibi 5-4 yenip, yarı finale ismini yazdırdı.

FİNAL MAÇLARI YARIN AKŞAM

Ömer Faruk Baştürk Minikler Futbol Turnuvası’nda önceki akşam oynanan çeyrek finalin ardından yarı finale çıkan takımlar belli oldu. Turnuvada yarı final heyecanı yarın akşam yaşanacak. Körfez Esentepe Stadı’nda oynanacak yarı finalin ilk maçında Derince Birlikspor ile Yahya Kaptanspor takımları karşılaşacak. Maçın başlama saati 18.00 olarak açıklandı. Yarı finalin diğer maçında ise Belediye Derincespor ile 41 FK kozlarını paylaşacak. Turnuvanın en çok gol atan takımı ile en az yiyen takımı arasındaki maç 19.00’da start alacak.