Faruk Kurtuldu vefat etti
İzmit’in en eski pastacı ve tatlıcılarından olan, Aspava Pastanesi’nin kurucusu, Makedonya göçmeni Faruk Kurtuldu(75) bugün öğlen saatlerinde bir süredir tedavi gördüğü Konak Hastanesi’nde vefat etti.
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İzmit Kadıköy Mahallesi Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi’nde oturan Faruk Kurtuldu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. 5 çocuk babası olan Faruk Kurtuldu’nun cenazesi yarın (Çarşamba) öğlen namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nden alınıp Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.
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