Kocaeli15 °C

  1. HABERLER

  2. VEFAT

  3. Faruk Kurtuldu vefat etti 
Faruk Kurtuldu vefat etti 

Faruk Kurtuldu vefat etti 

İzmit’in en eski pastacı ve tatlıcılarından olan, Aspava Pastanesi’nin kurucusu, Makedonya göçmeni Faruk Kurtuldu(75) bugün öğlen saatlerinde bir süredir tedavi gördüğü Konak Hastanesi’nde vefat etti.

A+A-

İzmit Kadıköy Mahallesi Gazi Erdoğan Gürkan Caddesi’nde oturan Faruk Kurtuldu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavi görüyordu. 5 çocuk babası olan Faruk Kurtuldu’nun cenazesi yarın (Çarşamba) öğlen namazının ardından Zincirlikuyu Camii’nden alınıp Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Bu haber toplam 385 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.