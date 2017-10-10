Faruk Kurtuldu yoğun bakımda

Bir dönem İzmit’in en çok tanınan pastanesi olan, marka haline gelen Aspava Pastaneleri’nin kurucusu, Tatlıcılar ve Pastacılar Odası Eski Başkanı Faruk Kurtuldu kalp yetmezliği teşhisi ile Konak Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görüyor. İzmit’in önemli ve değerli insanlarından Ömer Faruk Kurtuldu’ya acil şifalar diliyoruz.