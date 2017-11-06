Faslı gençten Speking Cafe’de tek kişilik oyun

Fas'tan Speaking Cafe'de gönüllü olarak çalışmak için gelen Mohamed Belarbi, kafedekilere ilk önce ülkesinin tarihi ve kültürü hakkında bilgi verdi. Belarbi daha sonra ülkesinde ve Türkiye'deki uyuşturucu bağımlılığına dikkat çekmek amacı ile tek kişilik tiyatro oyununu sergiledi. Faslı Belarbi'nin tek kişilik oyununda 19 yaşında madde bağımlısı bir gencin hayatı anlatılıyor. Genç, bırakmak istediği eroin ve kokaini, bağımlı olduğu için bırakamamakta, bırakmak istediğinde halüsinasyon görmekte, kendi kendine konuşmakta ve kendine zarar vermektedir. Ailesi ve arkadaşları tarafından da dışlanan genç, madde bağımlılığını bırakamamış ve bu konuda destek görememiştir. Faslı gencin yaklaşık yarım saat süren oyunu seyirciler tarafından beğeni ile izlendi.