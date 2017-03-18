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Fast food yediğinizde vücudunuzda neler oluyor?

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Fast food yediğinizde vücudunuzda neler oluyor?
Yıllardır uzmanlar, doktorlar fast food’un sağlıksız olduğundan yılmadan bahsediyor, bizi bu yiyeceklere karşı uyarıyorlar.

Daha fazla kilo alırsınız

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek için almanız gereken kalori miktarı cinsiyet ve boyunuz dâhil bir dizi faktöre bağlıdır. Ve ne kadar kalori aldıysanız o kadarını yakmanız gerekir. Gün içerisinde ortalama en fazla 2000 kalorilik bir sistem üzerinden beslendiğimizi düşünürsek tek bir hamburgerin 540 kalorisiyle başa çıkmamız oldukça zor. Ki oturduğumuzda sadece bir hamburger yiyip kalkmıyor, üzerine kolası olsun patates kızartması olsun her türlü kalori dağını da yanında tüketiyoruz. Yani bir günde tüketmemiz gereken kalorinin tamamından fazlasını bir öğünde yiyoruz. Ve o fast food size fazladan zararlı yağ olarak geri dönüyor.

Daha çabuk yorulursunuz

2015 yılında kendi üzerinde bir deney yapan bir Daily Mail yazarı, bir hafta boyunca fast food yedi. Ve haftanın sonlarına doğru konsantrasyon seviyesinin normalden daha düşük olduğunu ve uzun bir gece uykusundan sonra bile kendisini yorgun hissettiğini söyledi. Çünkü karbonhidratlardan oluşan fast food’lar sizi ağırlaştırır ve uyku halini tetikler.

Kolestrol seviyenizi yükseltirsiniz

Yiyeceklerde kullanılan iki tür yağ bulunuyor: Hayvanlardan ve doğadan elde ettiğimiz doğal yağlar ve endüstriyel olarak üretilen suni trans yağlar. Ve trans yağlar çok daha ucuza mal edildiğinden fast food’larda bu yağlar tercih ediliyor. Bu trans yağlar ise kolestrol düzeyinizi yükselterek kalp hastalıklarına davetiye çıkarıyor.

Cildinizin güzelliğini kaybedersiniz

Genç biri olduğunuz halde cildinizdeki yağlanmadan ve ne yaparsanız yapın cildinizi temizleyememekten mi şikayetçisiniz? Bu yağlanmanın nedeni fast food tüketimi olabilir. Fast food’ların glikozu kan dolaşımınıza bırakması daha hızlı gerçekleşir. Bu glisemik yük ise size akne olarak geri dönecektir.

Şişkin hissedersiniz

Fast food yedikten sonra hissettiğiniz şey doyma duygusundan çok şişkinliktir. Bunun nedeni yediğiniz o patates ve burgerlerin sodyum dolu olmasıdır. Sodyum aslında kan basıncın ve hacmini kontrol ettiğinden yararlıdır ancak fazlası yüksek kan basıncına ve su tutulmasına neden olur. Bu durumda ortaya kalp yetmezliği ve böbrek hastalığı gibi büyük sorunlar çıkarır.

Depresyona daha yatkın olursunuz

Yediklerinizin sadece görüntünüzü etkilediğini sanıyorsanız yanılıyorsanız. Fast food tüm kimyanızı bozar ve sizi depresyona yatkın biri haline getirir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki fast food yiyen kişilerde depresyon gelişme olasılığı yüzde 51 oranında daha yüksektir.

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