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Fatih Erbakan, İzmit'e geliyor

Fatih Erbakan, İzmit'e geliyor

Erbakan Vakfı Genel Başkanı ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, İzmit'e geliyor.

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Fatih Erbakan, 11 Kasım 2017 Cumartesi günü İzmit’te Kocaeli Fuarı içinde bulunan Harran 41 Düğün Salonunda halka seslenecek. Fatih Erbakan’ın İzmit’te halka seslenişinde kurulacak partiye ilişkin önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi.

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