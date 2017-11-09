Fatih Erbakan, İzmit'e geliyor
Erbakan Vakfı Genel Başkanı ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, İzmit'e geliyor.
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Fatih Erbakan, 11 Kasım 2017 Cumartesi günü İzmit’te Kocaeli Fuarı içinde bulunan Harran 41 Düğün Salonunda halka seslenecek. Fatih Erbakan’ın İzmit’te halka seslenişinde kurulacak partiye ilişkin önemli açıklamalar yapacağı öğrenildi.
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Etiketler : Kocaeli, İzmit, Fatih Erbakan
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