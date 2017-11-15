Fatih Kavlak,“Karamsarlığı gerektiren bir durum yok”

Kavlak’ın açıklamaları şöyle:

“ARTIK ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ”

“İçeride kaybettiğimiz puanlar üst üste ve son iki deplasmanda kaybediyoruz. Bu hafta da Cizrespor karşısında 2-0’lık bir mağlubiyet aldık. Maçı değerlendirmek gerekirse, rakibimiz çok sert ve iyi başladı. Biz buna karşılık vermeye çalıştık fakat istediğimiz, düşündüğümüz gibi defanstan çıkış yapamadık. İlk yarı 1-2 tane duran toptan pozisyon bulabildik. Rakibimiz 1-2 tane net ortadan pozisyon buldu. İkinci yarıya oyuncu değişikliği ve içeride yaptığımız konuşmayla daha iyi başladı. İlk yarıya göre daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim fakat bu sefer de 2 tane duran toptan yediğimiz golle skor olarak geriye düştük. Pozisyonlarımız var ama önemli olan pozisyon bulmak değil maçı kazanmaktı. En azından deplasmanda kaybetmeden dönmekti. Planlarımızı hep kazanmak üzerine yapıyoruz ama plan yapmakla maç yapmak farklı oluyor. Artık gerekli önlemleri alacağız ve içeride üst üste kaybettiğimiz puanlardan sonra bu haftaki maçı dönüş maçı olarak görüyoruz. Oyuncularla da gerekli toplantıları yapacağız. Belli konularda bazı gerilemeler var, onları toparlamaya çalışacağız. Umuyorum bu hafta dönüş maçı olacak bizim için”

“BİR KAÇ HAFTALIK DÜŞÜK VAR”

“Maçın başında, biraz konsantremiz iyi değildi. Daha doğrusu, rakibimiz çok ekstra motive başladılar. Sertlik derecesi de çok yüksekti. Hakem de buna müsaade etti, iki taraf için de. Fakat bu da onları biraz daha futboldan uzaklaştırdı. Ama devre arasından sonra oyun olarak konsantreydik fakat duran toptan yediğimiz goller anlık bir şey. Oyuncuların pozisyonuna baktığımızda mesela daha önce yediğimiz Tarsus maçında duran top golü var. Oyuncular daha topa bakmıyorken ve pozisyon ararken, çok erken bir vuruşla gol oldu. Bu sefer öyle değildi. Herkes pozisyonunda rakibe ve topa bakıyor fakat gelen top ilginç bir şekilde gol oldu. Hiçbir seviyede yenmemesi gereken goller. Futbolda sonucu etkileyen, düzeltilebilecek hatalar ama oyun anlamında, ilk yarı özellikle yaptığımız hatalar var. Onlar benim için daha önemli. Sonuçta hepsini birden düzeltmemiz gerekiyor. Bu grup da onları düzeltebilecek bir grup. Birkaç haftalık bir düşüş var. Fakat nedenlerini de hem teknik ekip hem futbolcular olarak konuşup düzelteceğimize eminiz”

“KARAMSARLIĞA GEREK YOK”

“Biz her hafta yönetim kuruluyla istişare yapıyoruz. Tepkiler de normal. Bulunduğumuz yer, iyi bir yer değil. Fakat şu anda Kocaelispor’un en son yapması gereken, oyuncuları olumsuz düşünceye sokmaktır. Çok tecrübeli bir kadromuz yok. Uzun zamandır beraberler ama yaş ortalaması bakımından yüksek değil. Bazı şeyleri kaldıramayabilirler. Ona müsaade etmememiz gerekiyor. Bunu söylerken sadece moral motivasyon değil, şöyle de bir gerçek var. Puanlar yakın ve bir anda değişebiliyor. Biz Cizre’de kazansaydık, Cizre’yi de altımıza aldığımızı düşünürsek 9’uncuyduk. Bazı deyimler var Türkçe’de. Olmamış şeyi konuşmak doğru değil ama grubun yakınlığından dolayı çok karamsarlığa düşürülmemesi gerektiğini de gösteren bir şey. Önümüzde daha zaman var. Bizimle aynı puanda olup Play-Off hedefleyen takımlar var ki biz de hedefliyoruz. O yüzden takımı karamsarlığa itmeden tepkileri normal karşılıyoruz. Hep beraber iyi olacağına inanıyoruz”

“İSTİFAYI DÜŞÜNMÜYORUM”

“Maç sırasında taraftar beni istifaya davet etti. Maçtan sonra otobüse giderken de istifa için çağrıda bulundular, saygı duyuyorum. Biliyorsunuz Türk futbolunda böyle bir hoca değişikliğinin kısa sürekli etkisi görülüyor ama düşünün Cizrespor da bu hafta hoca değiştirdi. Bize karşı inanılmaz bir futbol ve galibiyet aldılar. Ama son 5 haftasına baktığınızda 4 mağlubiyeti var. Takımlarda düşüş oluyor. Hoca değişiyor, çıkış oluyor ama önemli olan kalıcı başarı ve istikrar. Biz bunu sağlamak için buradayız. Bu takıma inandığım için buradayım. Taraftarlarımıza saygı duyuyorum. İstifaya davet etmelerinden daha doğal bir şey olamaz, 7 maçtır kazanamıyoruz. Benim istifa etmem için bayağı önemli şeyler olması lazım. Bunu sonuca bağlamıyorum. Bazen kazanınca da insan istifa eder. Takımla ilişkimiz bu şekilde devam ettiği sürece, takıma inandığım sürece, yönetim kurulunun güvenini hissettiğim sürece bu işi başarmak için elimden geldiğince kalıcı olmaya çalışacağım. Benim için çok değerli bir kulüp burası. Başarı olmak için buraya geldim. Bunu da yapacağım ortamı hala görüyorum. Göremezsem zaten kimsenin bağırmasına da gerek kalmaz. Şu an için böyle bir düşüncem yok. Düzyurt maçında beklenen galibiyeti alacağız”