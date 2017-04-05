Fatih Koleji'nin müdürü suçlamaları reddetti

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY davaları kapsamında geçtiğimiz aylarda gözaltına alınıp tutuklanan ve kapanan Fatih Koleji'nin Müdürü Hamit Sevinç hakim karşısına çıktı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ve kapanan Fatih Kolejinin müdürü Hamit Sevinç hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya sanık Hamit S. ve avukatı Murat Altun katıldı.

Mahkeme heyetine savunmasını yapan Hamit S.,” Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda ifade veren kişilerin beyanlarını kabul etmiyorum. Bu şahıslarla yüzleşmek istediğimi dilekçe ile beyan ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti verdiği kararının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına duruşmanın ise 29 Mayıs 2017 tarihine ertelenmesine karar verdi.