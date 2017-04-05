  • BIST 88.749
  • Altın 148,160
  • Dolar 3,6944
  • Euro 3,9423
  • Kocaeli 19 °C

Fatih Koleji'nin müdürü suçlamaları reddetti

»
Fatih Koleji'nin müdürü suçlamaları reddetti
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY davaları kapsamında geçtiğimiz aylarda gözaltına alınıp tutuklanan ve kapanan Fatih Koleji'nin Müdürü Hamit Sevinç hakim karşısına çıktı.

Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz akşamı kalkıştığı hain darbe girişiminin ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ve kapanan Fatih Kolejinin müdürü Hamit Sevinç hakim karşısına çıktı. Kocaeli Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya sanık Hamit S. ve avukatı Murat Altun katıldı.

Mahkeme heyetine savunmasını yapan Hamit S.,” Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımda ifade veren kişilerin beyanlarını kabul etmiyorum. Bu şahıslarla yüzleşmek istediğimi dilekçe ile beyan ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyeti verdiği kararının ardından sanığın tutukluluk halinin devamına duruşmanın ise 29 Mayıs 2017 tarihine ertelenmesine karar verdi.

Bu haber toplam 325 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte 'Ertuğrul' kod adlı abiye verilen hapis cezası05 Nisan 2017 Çarşamba 13:44
  • Ormanlık alanda avukata darp!05 Nisan 2017 Çarşamba 12:57
  • Gebze'de şüpheli ölüm! Arkadaşları böyle buldu05 Nisan 2017 Çarşamba 12:56
  • Fabrikadan 300 bin liralık hırsızlık04 Nisan 2017 Salı 21:14
  • Kocaeli Emniyeti'nden çocukların korunmasına yönelik denetim04 Nisan 2017 Salı 20:08
  • İstinat duvarı kayınca 28 daire mühürlendi04 Nisan 2017 Salı 19:48
  • FETÖ'nün “evlerden sorumlu ablası” hakim karşısına çıktı04 Nisan 2017 Salı 19:27
  • Balkondan düştü, yaşamını yitirdi04 Nisan 2017 Salı 18:54
  • Komiser yardımcısına hapis cezası04 Nisan 2017 Salı 18:03
  • Mehmet Tabak kendini böyle savundu04 Nisan 2017 Salı 17:10
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti