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Fatma Çapraz vefat etti

Fatma Çapraz vefat etti

İzmit Akpınar Mahallesi TOKİ Depremzede Konutları No:23’de oturan SSK emeklisi Kasım Çapraz’ın eşi Fatma Çapraz(53) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti.

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2 çocuk annesi olan Fatma Çapraz’ın cenazesi Zeytinburnu Köy Camii'nden alınarak Zeytinburnu Mezarlığında toprağa verildi.

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