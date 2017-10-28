Fatma Çapraz vefat etti
İzmit Akpınar Mahallesi TOKİ Depremzede Konutları No:23’de oturan SSK emeklisi Kasım Çapraz’ın eşi Fatma Çapraz(53) akciğer kanseri nedeniyle vefat etti.
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2 çocuk annesi olan Fatma Çapraz’ın cenazesi Zeytinburnu Köy Camii'nden alınarak Zeytinburnu Mezarlığında toprağa verildi.
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