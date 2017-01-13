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Fatma Hürriyet Kaplan yalnız değildir

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Fatma Hürriyet Kaplan yalnız değildir
Kocaeli KESK Şubeler Platformu tarafından TBMM’de yaşanan olaylar ile ilgili düzenlenen basın açıklamasında konuşan Yener Çalışkan, “Fatma Hürriyet Kaplan yalnız değildir” dedi.

Bilindiği gibi, AKP-MHP ortak Anayasa Değişikliği teklifi alt komisyonlardan geçmesinin ardından,  TBMM’ de görüşülmeye başlanmıştır. Bizler Konfederasyon olarak, neredeyse her 10 günde ayrı bir katliam ya da patlama ile sarsıldığımız, içeride ve dışarıda savaşa sürüklendiğimiz, ülke olarak hiç olmadığı kadar yoğun ve fazla sayıda tehdit ile yüz yüze kaldığımız ve artık gizlenemez saklanamaz bir şekilde ağır bir ekonomik kriz içerisine sürüklendiğimiz bu dönemde, yapılacak son şeyin rejim ve Anayasa değişikliği tartışmasının Meclisimize getirilmesi olduğunu düşünüyoruz. Bugün halklarımızın ve ülkemizin en acil ve hayati ihtiyacı, derhal bir toplumsal uzlaşı zemininin yaratılması ve teröre karşı en güçlü silah olan demokratik normların tekrar yaşama geçirilmesidir.  OHAL Rejimi içerisinde neredeyse her hafta ayrı bir KHK ile binlerce kamu emekçisinin suçlama bile yapmadan, savunmasını dahi almadan ekmeğinden edildiği, en basit sokak etkinliğinin emniyet tarafından yasaklandığı, gazetelerin kapatılıp gazetecilerin cezaevine konulduğu bir ülkede hepimizin menfaatine olan tek şey daha fazla demokrasi ve özgürlüktür. İşte bu ruh hali ve toplumda meydana gelen ağır çatışma ve kamplaşma psikolojisi TBMM’deki görüşmelere yansımıştır.

SALDIRIYI KINIYORUZ

Milletvekilleri dahi bu konuyu toplumun bilgi alabileceği şekilde şeffaf, düzeyli ve adil yöntemler ile tartışamıyor ise toplum ne yapsın? Geçtiğimiz gün, Kocaeli Milletvekili Sn. Fatma Hürriyet Kaplan, bu görüşmeler esnasında önce fiziksel müdahaleye uğradı, ardından cep telefonu zorla elinden alındı. Öncelikle şunu ifade etmek isteriz ki Fatma Hanım her şeyden önce bir kadındır ve kadın hareketinin en üst ve eşit düzeyde temsil edildiği Konfederasyonumuz KESK bu olayı erkek egemen bir toplumda kadına saldırı olarak algılamıştır. Diğer yandan Sn. Kaplan, kentimizde emek örgütleri ve eylemlilikleri ile yakından ilgili olan, dönem dönem sorunlarımızı Meclise taşıyan ve bu kentte ortak demokrasi mücadelesi verdiğimiz bir arkadaşımızdır. Bu yüzden yapılan saldırıyı aynı zamanda Kocaeli demokrasi güçleri olarak ta protesto ediyor ve kınıyoruz. Bir kadın parlamenter Meclis çatısı altında bile güvende değilse, ülkemizde kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin boyutları ortaya çıkmaktadır. Bizler KESK olarak Sn. Kaplan’a geçmiş olsun diyoruz ve demokrasi mücadelesi veren herkes ile dayanışmamızı sürdüreceğimiz beyan ediyoruz. Umudumuz ve amacımız, şu anda ülkemizin ilgilenmesi gereken acil ve hayati sorunları esas alan ve demokrasinin normlarını hayata geçirmeyi amaçlayan bir hattın TBMM’de oluşmasıdır. Bu Türkiye’ye ve halklarımıza yapılacak en büyük iyilik olacaktır. Kamuoyuna saygı ile ifade ederiz.”

Ayşegül Kalaycı

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