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Fatma Kaplan Hürriyet sokak sokak geziyor

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Fatma Kaplan Hürriyet sokak sokak geziyor
CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Çayırova'da referandum çalışmalarını sürdürdü. 

TBMM Başkanlık Divanı Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet önceki akşam Çayırova ilçesinde referandum çalışmalarında bulundu. Milletvekili Hürriyet’e, Çayırova ilçe Başkanı Selahattin Kaya, ilçe Kadın Kolları Başkanı Suna Çınar, ilçe Gençlik Kolları Başkanı Tayfun Şen ve partilileri eşlik etti.

Neden evet? Hadi beni ikna edin

Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi ve Çağdaşkent Pazarında halkla bir araya gelen CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 16 Nisan’daki referandumda neden ‘Hayır’ın tercih edilmesi gerektiği ile ilgili olarak vatandaşlara bilgi verdi. Gezilerinde AK Partililere de seslenen Milletvekili Hürriyet, “Neden evet? Hadi beni ikna edin. Neden bu anayasa geçerse 2019'da yürürlüğe girecek? Neden kötü dediğiniz bu sistemde iki buçuk sene yaşamak zorundayız? Şu anda Cumhurbaşkanı tarafsız olması gerekirken bile bana hayır dediğim için beni vatan haini ilan ediyorsa; yarın gelecek olan adam partili olduğunda size karşı nasıl tarafsız olacak? Bunun kişiyle alakası var mı? Biz ölümsüz müyüz? Kim gelirse gelsin freni olan bir sistem kurmak zorundayız. Bu anayasa ile el freni dahil tüm frenleri sökülmüş bir sistem getiriyor. Bu bir parti seçimi değil tüm Türkiye’nin seçimi. Bu hatanın bedelini çocuklarımız ödeyecek. Çocuklarımıza nasıl bir Türkiye bırakacağız? İnsanları ayrıştırma gibi bir niyetimiz yok ama, Cumhurbaşkanı Genel Başkanımıza karşı hakaretler sıralıyor. Referandumu parti çekişmesine çekmeye çalışıyorlar” dedi.

Açıklamalarına devam eden CHP Kocaeli Milletvekili Hürriyet, tek adam döneminde yaşanabileceklere de değinerek, “Yarın öbür gün AK Partinin il başkanına bile laf edemeyeceksiniz. 2010 yılında konuştuk bu anayasa ile darbeleri kendi ellerinizle hazırlarsınız dedik. Şimdi daha da kötü bir anayasa hazırladılar. İyi bir anayasaya ben de evet demek isterdim. Madem terörü hemen bitirecek hadi bitirelim. Bunları sorgulamak zorundasınız. 18 madde ile bütün yetkileri tek bir kişiye verip o kişiye hesap soramayacağınız bir mekanizma getiriyor. Bugün o kişi Ahmet olur yarın Mehmet olur. Kim olduğu çok önemli değil. Bir arabanın freni patladığında el freni lazım olur. Bu sistemde el freniniz bile olmayacak. Diyelim ki, Tayyip Bey’den sonra AK Parti iyi bir başkan çıkarmadı ve CHP Genel Başkanı Başkan oldu. Ama mecliste de millet AK Partiyi seçti ve meclis AK Partinin oldu. Mecliste iktidar olamasa bile her kararı CHP alacak, bakanları CHP atayacak. Yeni donemde partili olduğu için bütün devlet kademeleri CHP’lilerden olmayacak mı? Bunun ne Kemal Beyle ne Tayyip Beyle alakası var. Bu, kim olursa olsun, biz de olsak yanlış. Bu önümüze konulan sistem bizi ileride Suriye'ye çevirir” açıklamasında bulundu.

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