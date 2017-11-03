Fatma Kaplan Hürriyet'in kardeşine müebbet istemi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in eşi Murat Hürriyet'in, bıçakla yaralanmasına ilişkin davada cumhuriyet savcısı, tutuksuz yargılanan sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Emrah Kaplan'ın avukatı Murat Genç katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen kapsamlı raporun beklenmesinden vazgeçilmesine karar verdi.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü sanığın eniştesi olan Murat Hürriyet'i baş, boyun ve göğüs bölgesinden 8 kez bıçakla yaraladığını ifade etti. Savcı, olaydan sonra hayati tehlike yaşayan Murat Hürriyet'in cerrahi müdahaleyle kurtarıldığını söyledi.

Sanığın eyleminin yaralamaya yönelik olmayıp, kastının doğrudan öldürmeye yönelik olduğunu belirten savcı, adli tıp raporuna göre cezai ehliyetinin tam olduğu anlaşılan sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık avukatı Murat Genç ise esasa ilişkin savunmalarını yapmak için ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek, duruşmayı erteledi.

- Olay

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, 25 Ocak 2016'da Başiskele ilçesindeki bir özel hastanede ameliyat olan babası Şaban Kaplan'ı, eşi Murat Hürriyet ile ziyaret etmiş, hastanede refakatçi kalan milletvekilinin kardeşi Emrah Kaplan, tartıştığı eniştesini bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine tutuklanan Kaplan, yargılama sürecinde tahliye edilmişti.