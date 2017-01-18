Fatma Ulukan vefat etti

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Şelale Sokak N:5 B/9’da oturan Av. Şevket Ulukan’ın eşi Fatma Ulukan (98) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. KOÜ Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Coşkun ile birlikte 6 çocuk annesi, KOÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim görevlisi Prof.Dr.Bülent Coşkun’un kayınvalidesi olan Fatma Ulukan’ın cenazesi Yahya Kaptan Akşemseddin Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.