İzmit Yahya Kaptan Mahallesi Şelale Sokak N:5 B/9’da oturan Av. Şevket Ulukan’ın eşi Fatma Ulukan (98) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. KOÜ Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen Coşkun ile birlikte 6 çocuk annesi, KOÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim görevlisi Prof.Dr.Bülent Coşkun’un kayınvalidesi olan Fatma Ulukan’ın cenazesi Yahya Kaptan Akşemseddin Camii’nden alınarak Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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