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Fatura parası, yasal mirasçılara iade edildi

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Fatura parası, yasal mirasçılara iade edildi
İzmit Yenidoğan’da Kerim Aydın adlı şahsın, kapalı binaya elektrik faturası yazıldığı ve fazladan ödediği 1180 TL’lik bedeli SEDAŞ’ın geri ödemesini beklediğini yazmıştık.

SEDAŞ yetkilileri, diğer konuların olduğu gibi bu sorunun da hemen üzerine gitti, gerekli araştırmayı yaparak, sonucuyla ilgili bilgi aktardı.

SEDAŞ’tan gelen yazıda, aboneliğin Ş.Karakaya adına olduğu, bu kişinin vefat ettiği dolayısıyla, faturayı Kerim Aydın ödemesine rağmen resmi işlerin gerçek abonenin mirasçılarıyla yürütüldüğü belirtildi. Veraset ilanı ve diğer bilgiler geldikten sonra, elektrik satış şirketi 24 Temmuz’da iade süreci başlatmış ve 25 Temmuz’da da ödemeyi yapmış. Ancak, Kerim Aydın’ın ödemenin yasal mirasçılara yapıldığından ve bu süreçten haberi olmadığı anlaşıldı. SEDAŞ açıklamasında, Kerim Aydın’ın kendi ödediği fatura parasını geri alması için yasal mirasçılarla görüşmesi gerektiği kaydedildiği ve tarafların bilgilendirildiği iletildi.

 

 

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