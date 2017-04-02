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Faturalara yetişebiliyor musunuz?

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Yıldız ANDİÇ

Yine fatura zamanı geldi. Geçen akşam eve girerken gördüm. İSU su faturasını bırakmış..  Normal bir aile için su parası aylık 30-80 TL arası..

Bugün yarın İzgaz faturası gelir. 100-300 TL arası.. Hemen yine bu günlerde Sedaş’tan elektrik faturası. 80-200 TL arası.

Cep telefonu, sabit telefon, internet faturası. TV’de bir dijital platforma aboneyseniz, onun aidatı. Kredi kartı ekstreleri. Çocuğun okul taksidi..

Yeni başlayacak ayın ilk yarısı içinde, bütün bir ay çalışıp hak ettiğiniz ücretin tamamını, sabit giderlere  yatırmanız lazım. Bir de geçmişten gelen kredi kartı taksitiniz, ihtiyaç kredisi taksidiniz varsa, yandınız..

Hemen hemen hepimizin hayatı, böyle bir koşuşturmanın içinde geçiyor..

Yine de fazla sıkıntı yapmayın. Sağlığımız yerinde olsun.. Ayakta olun.. İşiniz, bir geliriniz olsun.. Bakın, mübarek üç aylara girdik. Yakında Ramazan.. Sonra bayram.. Yaz geliyor. Havuz, deniz, güneş, tatil zamanı..

Bir yandan kazanacak, bir yandan faturalara yetişmeye çalışacak. bir yandan yaşamayı sürdüreceğiz. Hemen hemen hepimiz aynı kısır döngünün içindeyiz. Bırakın antidepresanları, bırakın  gelecek ay bu taksitleri nasıl ödeyeceğim stresini.. Bütün bunları fazla düşünmek, insanın sağlığını bozuyor. Siz sağlığı elinizde tutun. Geri kalan her şey; bir bakıma yoluna giriyor, hayat devam ediyor.

Sağlık, mutluluk ve hayatınızın her anında güzellikler dilerim.

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