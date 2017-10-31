Favoriler kaybetmedi

KARTEPE, EREĞLİ’Yİ FARKLI DEVİRDİ

U-14 Ligi’nde önceki gün iki karşılaşma oynandı. Hisareynspor ile Kullarspor ve Ereğlispor ile Kartepe Belediyespor karşılaştı. Lider Hisareynspor Değirmendere Stadı’nda Kullarspor’u 2-0 mağlup ederek liderliğini, ikinci sıradaki Kartepe Belediyespor da Karamürsel Stadı’nda Ereğlispor’u 5-0 yenerek takibini sürdürdü. U-16 Ligi G Grubu’nda ise Karamürsel İdman Yurdu da Kavaklı Stadı’nda Seka Doğanspor’u 5-1 mağlup ederek ikinci sıraya yerleşti ve lider Hisareynspor ile aradaki puan farkını 1’e düşürdü.

