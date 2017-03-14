FAYTONCULUK, TERZİLİK VE KALAYCILIK…

Modernitenin topluma kazandırdıklarının yanında, yaptığı tahribat da küçümsenemez. Modernite ile birlikte tedrici olarak birçok meslek dalları da yok oluyor.

İlimizden örnek vermek gerekirse, örneğin kentimizle özdeşleşmiş “FAYTON”larımız vardı. Yanan Tekel binasının karşısında mütevazi bir fayton durağı vardı ve kentin caddelerinde rengarenk faytonları zevkle seyrediyorduk ve hatta zaman zaman binerek nostaljik bir durum yaşıyorduk. Bu durum, kente apayrı bir hava katıyordu. Adeta bir görsel şölen yaşıyorduk. Hem de havayı kirletmeden…

Keza, çok kaliteli terzilerimiz vardı. Rahmetli babam hazır elbise hiç giymezdi. Onun Körfez’de Ağadere’de Vahdet isminde bir tüccar terzisi vardı ve tüm elbiselerini ona diktirirdi. Bir terzi dükkânına girdiğinizde, rengârenk kumaşlar raflarda sıra sıra dizili halde müşterilerini beklerdi. İçlerinden seçeceğiniz kumaştan elbise siparişi verirdiniz ve 3-4 defa provaya giderek 15-20 gün sonra kalıbınıza uygun elbiseyi alarak evinizin yolunu tutardınız. Yani anlayacağınız, tüccar terziler hemen hemen her caddede birer ve ikişer tane bulunurdu ve kentin zengin tüccar gruplarından biri de terzilerdi. Şimdi ise, paça düzelten, sökükleri diken tenhalardaki mini tamirci terziler kaldı. Artık oralarda da yeni yetişmek üzere çalışan çıraklar da olmuyor ve eldeki ustalarla ancak 5-10 sene daha direnebileceğiz gibi görünüyor. Sonrası, işte sonrası tamamen bir yok oluş…

Bir diğer örnek de KALAYCILIK, eskiden bakır malzemeler mutfakların olmazsa olmazlarıydı. Belli periyotlarla kalaycılara götürülen bakır tencere tavalar bir güzel kalaylanıp pırıl pırıl bir şekilde mutfağa geri getirilirdi. Şimdi ise, İzmit’te Acısu’dan Bakırcılar çarşısına doğru inerken orada küçücük bir dükkânda “KALAY” işini yapan bir tek ustanın dışında ben İzmit’te kalaycı göremiyorum. Büyük ihtimalle, bu işi yapacak yeni nesil bulunamayacağından, bu ustamızdan sonra bu işyerinin de kapısına kilit vurulacak ve böylece bir meslek dalı daha tarihe kavuşmuş olacak.

Örnekleri çoğaltmak mümkün… Benim önerim özellikle “Faytonculuk” kesinlikle özendirilmeli ve İzmit sokakları at ve fayton sesleriyle yeniden çınlamalı. Bunun için Devletimizin ve yerel yöneticilerimizin bu işe önderlik yapmaları gerekir. Keza, KOSGEB’in bu tür yok olmaya yüz tutmuş meslek gruplarını yeniden ülke ekonomisine kazandırmak için destek vermesi son derece önem arz etmektedir.

Evet, modernleşelim, teknolojinin nimetlerinden istifade edelim, lakin bizimle özdeşleşmiş meslek gruplarımızı da yaşatalım. Geçmiş ile geleceği bir arada ve böylece çok renkliliği birlikte yaşayalım.

Bilmem, çok mu geriye gittim. Takdir siz aziz okurlarımın…